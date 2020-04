Virus blijft brexitoverleg gijzelen

Europese en Britse onderhandelaars hernamen maandag de onderhandelingen over de relaties post brexit. Het is nog maar de tweede onderhandelingsweek na het officiële vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 31 januari . De twee hoofdrolspelers, Michel Barnier en David Frost, moesten in maart allebei binnenblijven met milde coronasymptomen. En ook nu speelt het virus de gesprekken parten.

Politici zijn bezig met het virus en de exitstrategie. De ruimte voor het maken van politieke compromissen over de brexit is er gewoon niet.

'We zijn nog niet eens aan het begin van een geconsolideerde gezamenlijke tekst', is te horen. De coronacrisis dringt de brexit intussen naar de politieke achtergrond. De Britse regering is net als de EU-landen bezig met het virus en een exitstrategie. De ruimte voor het maken van politieke compromissen over de brexit is er gewoon niet.