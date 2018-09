Vlaamse kmo's totaal onvoorbereid op brexit

Op 29 maart 2019, over exact zes maanden, is de brexit een feit. Maar duizenden Vlaamse ondernemingen zijn niet voorbereid op die schok, leert een brede rondvraag van De Tijd. Vlaamse regering, consultants en havenbedrijven waarschuwen.

‘Ik doe veel bedrijfsbezoeken bij kmo’s’, zegt Bourgeois. ‘Vele vallen nog altijd uit de lucht als het over de brexit gaat. Ze beseffen echt niet wat op hen afkomt.’

Spoedarts

Btw-data van de federale overheidsdienst Economie leren dat een goede 18.000 Belgische ondernemingen naar het Verenigd Koninkrijk exporteren. Joachim Coens, de topman van de haven van Zeebrugge, zegt dat vooral de kleine spelers die per maand een of twee containers verschepen, hem zorgen baren.

‘Het is één voor twaalf’, zegt Stephan Vanfraechem van Alfaport/ Voka Haven van Antwerpen. Jeroen Gobbin, brexitconsultant bij KPMG, zegt dat bedrijven die pas nu verontruste vragen van Britse klanten krijgen, eigenlijk al te laat zijn. ‘Bij hen treden we op als een soort spoedarts.’

Bij bedrijven die pas nu verontruste vragen van Britse klanten krijgen, treden we op als een soort spoedarts.

Export

Bourgeois merkt op dat te veel Vlaamse bedrijven denken dat ze ervaring hebben met export, omdat ze goederen verkopen aan de 27 andere EU-lidstaten. Maar ze hebben geen ervaring met douaneformaliteiten of andere reguleringen. ‘Het probleem van kmo’s is dat ze niet altijd de middelen hebben om één persoon specifiek aan te stellen voor de voorbereiding op de brexit’, zegt Gobbin.

Douane

De douane is van plan tegen 29 maart 141 extra douaniers in te zetten om de brexit in goede banen te leiden. Die aanwervingen zijn bezig, zegt het kabinet van federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).