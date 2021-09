Vlaamse krijgt topfunctie bij Europese Centrale Bank

Vansteenkiste werkt sinds 2002 voor de Europese Centrale Bank. Ze begon haar carrière als econoom met expertise rond wisselkoersen en de Amerikaanse economie. Nadien was ze onder meer adviseur, afdelingshoofd en directeur. Tussen 2014 en 2017 stuurde ze de ECB-missie in Portugal aan. Momenteel is ze plaatsvervangend directeur-generaal voor het monetair beleid.