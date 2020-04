Voka: alleen een Europese aanpak van exit werkt

Alleen een gecoördineerde exitstrategie en een uniform testprogramma maken de Europese binnenmarkt weer vrij. Het Belgische imago lijdt nu al onder de vele coronadoden, meldt de werkgeversorganisatie Voka.

Een goed werkende interne markt is de prioriteit op weg naar herstel in het plan dat de Europese leiders donderdagavond onderschreven. In één adem voegen ze eraan toe dat 'essentiële goederen in Europa worden geproduceerd' en de 'Europese industriële strategische autonomie' versterkt moet worden.

Een echte strategie op middellange termijn voor de waarde- en productieketens of een analyse van de kwetsbare niches is er nog niet. De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka maakt die denkoefening wel en pleit voor een doorgedreven Europese aanpak. De Europese interne markt is voor Vlaamse bedrijven cruciaal. België voert 70 procent van zijn bruto binnenlands product (bbp) uit naar andere EU-landen, en voert 64 procent van zijn bbp in uit andere lidstaten.

Solidariteit met Spanje en Italië is noodzakelijk, uit welbegrepen eigenbelang. Gilles Supply EU-adviseur Voka

'Solidariteit met Spanje en Italië is noodzakelijk, uit welbegrepen eigenbelang. Italië en Spanje staan samen in voor 8 procent van onze uitvoer en 9 procent van onze invoer. Dat zijn aanzienlijk veel klanten en leveranciers van Belgische bedrijven die mogelijk in problemen geraken door het coronavirus', zegt Gilles Supply, de Europese en internationale beleidsadviseur van Voka.

Gecoördineerde exit

Minstens even belangrijk is een Europees gecoördineerde exitstrategie. Zonder die Europese aanpak blijven toeleveringsketens nog lang verstoord en blijft het economisch herstel beperkt. De vrees voor oneerlijke concurrentie tussen sectorgenoten bij een ongelijke herstart is groot. In Nederland bestaan voor het hernemen van de bouw al duidelijke werkprotocollen, in België niet.

Voor professioneel personenverkeer vraagt Voka een 'uniforme light-touch procedure'. Veel ondernemers klagen over telkens nieuwe attesten en procedures aan de grens met Nederland, Duitsland en Frankrijk. De aanpak verschilt bovendien naargelang de activiteit en de grensovergang.

Ook zijn uniforme Europese procedures voor monitoring en testen van corona noodzakelijk om een tweede besmettingsgolf te beperken. De Vlaamse werkgevers merken nu al dat het Belgisch imago lijdt onder het groot aantal coronadoden. Zonder een Europese aanpak groeit dat wantrouwen, wat gegarandeerd op nieuwe grenssluitingen uitdraait. Die uniforme testprocedures zijn ook nodig voor inkomend personenverkeer uit derde landen.

Geen just-in-time meer

De coronacrisis legde de stroppen bloot in de toeleveringsketens. Vandaar de oproep om essentiële goederen in Europa te produceren. Voka erkent dat lokale productie onder meer voor medisch materiaal nuttig kan zijn, maar geeft tegengas tegen een veralgemeende buy local-strategie. 'We zijn afhankelijk van internationale handel. Die internationale waardeketens ontmantelen zou enorme efficiëntieverliezen teweegbrengen en wegen op de internationale competitiviteit van de Europese bedrijfswereld', zegt Supply.

Ook de opbouw van eigen stocks wordt opnieuw belangrijk. De tijd van de just in time industrie, met zo min mogelijk voorraad, is door de coronapandemie ontoereikend gebleken. Voka schuift geografische spreiding naar voren, om afhankelijkheid van een leverancier en regio te vermijden.