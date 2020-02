Von der Leyen krijgt vier begrotingszondaars op het bord

Komen vier landen, België, Italië, Frankrijk en Spanje, in de lente op het begrotingsstrafbankje? Die kwestie wordt de eerste hete aardappel voor de Commissie-Von der Leyen.

De Europese Commissie startte woensdag met een breed debat over de strenge Europese begrotingsregels. Die regels kwamen er tijdens de eurocrisis en moesten grote ontsporingen van de begroting en de overheidsschuld helpen vermijden. Maar werken ze wel naar behoren? Die discussie woedt al jaren in Europa, en ook binnen de Europese Commissie. En veel lidstaten, ook België, nemen het niet zo nauw met die begrotingsregels.

Na een brede discussie hoopt de Commissie eind dit jaar de Europese budgettaire bijbel bij te sturen en te vereenvoudigen.Een van de pistes die de Commissie lanceert, is meer aandacht voor nieuwe uitdagingen zoals de vergroening van de economie, de Green Deal, en de digitale transitie. Een hervorming van de regels voor investeringen of meer flexibiliteit bij het beoordelen van investeringen kan daarbij nuttig zijn.

De meeste Europese lidstaten, waaronder België, investeren vandaag nog altijd minder dan voor de eurocrisis. België behoort zelfs tot de zeven landen die het minst investeren, zo blijkt uit cijfers van de Europese Commissie voor 2019.

'Stabiliteit blijft een belangrijke doelstelling, maar de groei ondersteunen is eveneens dringend, argumenteerde EU-commissaris voor Financiën, Paolo Gentiloni. 'We moeten met name de immense investeringen mobiliseren die nodig zijn om de klimaatverandering aan te pakken, vervolgde hij.

Groene investeringen

De verschillende gewesten in België speculeerden eind vorig jaar al bij de opmaak van hun begroting op een versoepeling van de Europese regels voor overheidsinvesteringen. En dat zijn lang niet altijd groene investeringen: de Vlaamse regering houdt al jaren de uitgaven voor de Oosterweelverbinding rond Antwerpen buiten de begroting.

Flexibiliteit voor groene investeringen mag de overheidsschuld niet verzwaren. Valdis Dombrovskis Vicevoorzitter Europese Commissie

De realiteit is echter dat de nieuwe investeringsregels ten vroegste op de begroting voor 2021 van toepassing zijn. Als de regels er komen, moet ook duidelijk zijn wat eronder valt en wat niet: opleidingen of enkel infrastructuur?

Europese experts gaan er bovendien van uit dat niet alle landen zo'n versoepeling genegen zijn. De vicevoorzitter van de Europese Commissie, Valdis Dombrovskis, zei vorige maand al dat flexibiliteit voor groene investeringen 'de overheidsschuld niet mag verzwaren'. Om een nieuw evenwicht te vinden tussen alle lidstaten zullen de voorwaarden voor de schuldgraad mogelijk worden verstrengd, menen experts.

Gemengd beeld

De analyse die de Commissie woensdag voorstelde, toont op zijn minst een gemengd beeld van de impact van de Europese begrotingsregels. In 2019 was het begrotingstekort nergens in de eurozone hoger dan de magische grens van 3 procent van het bbp. Maar niet alle landen gaan tegen een gestaag ritme naar een begroting in evenwicht. En bovendien flirten vijf lidstaten, waaronder België met een overheidsschuld van rond de 100 procent van het bbp of meer.

Zo flirt België met zijn begrotingswerk jaar na jaar met het Europees strafbankje. Na twee jaar zonder regering sloot ons land 2019 af met een tekort van 1,85 procent van het bbp of bijna 9 miljard euro, dubbel zo groot als verwacht.

Met vier op strafbankje

De Commissie bekijkt voor haar lenterapport de inspanningen voor 2018 en 2019. België moet normaal voor 1,2 procent van het bbp aan structurele, dus duurzame hervormingen doen over die twee jaar. De Europese Commissie gaf vorig jaar aan dat de regering in lopende zaken te weinig structurele hervormingen deed en kansen liet liggen, bijvoorbeeld duidelijke prioriteiten en grenzen stellen aan de uitgaven. In haar contacten met de Belgische overheid herhaalt de Europese Commissie die boodschap nog dwingender: de regering had meer kunnen doen om de begroting onder controle te houden en de overheidsschuld te doen dalen.

België hoopt nog op deliberatie door gebruik te maken van structurele flexibiliteit bij het Europese oordeel. Dat het laatste kwartaal minder slecht was dan gevreesd, kan ook helpen.