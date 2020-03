Vooral Wallonië krijgt Europees coronageld

Van het fonds van de Europese Unie van 37 miljard euro in de strijd tegen corona is deze maand 8 miljard beschikbaar.

Het nieuwe fonds bestaat uit ongebruikte middelen uit de Europese steunfondsen. Elke lidstaat kreeg een bedrag toegewezen, waarvoor projecten moesten ontwikkeld worden tot eind 2020. Het geld dat niet opgebruikt wordt, gaat terug naar de EU-pot. De Commissie wil dat slapende geld nu heroriënteren naar projecten om de gevolgen van het coronavirus op te vangen, zoals medische uitgaven, steun aan getroffen sectoren of loonsubsidies.

Van de 37 miljoen euro uit de noodpot voor België, is meer dan twee derde bestemd voor Wallonië.

België heeft recht op 37 miljoen euro uit de noodpot. Meer dan twee derde is bestemd voor Wallonië. Voor Vlaanderen komen 2,1 miljoen regionale subsidies, 0,7 miljoen visserijsteun en 3,7 miljoen uit het sociaal fonds in beeld. Boven op die 37 miljoen legt de Commissie nog eens 29 miljoen euro voor België, wat in totaal 66 miljoen euro oplevert.