'Vrije val' Duitse economie slecht nieuws voor België

De economische crisis in Duitsland zal de groei van de Belgische economie in 2020 onder 1 procent doen dalen, zeggen economen.

Het gaat van kwaad naar erger met de Duitse economie. De Ifo-indicator van het Duitse ondernemersvertrouwen is in augustus gedaald naar het laagste peil in bijna zeven jaar. De subindicator die peilt naar de economische vooruitzichten zakte zelfs naar het laagste niveau in tien jaar.

Het afschuwelijk Ifo-cijfer vermindert de hoop dat de Duitse economie op eigen kracht zal heropleven Carsten Brzeski Hoofdeconoom ING Duitsland

Vooral in de dienstensector en de handel verslechterde het economisch klimaat. Dat is een aanwijzing dat de crisis van de industrie, in het bijzonder in de auto-industrie, de rest van de economie besmet.

'De vrije val van de Duitse economie duurt voort', zegt Carsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland. 'De hoge voorraden en dalende orderboekjes beloven niet veel goeds voor de industriële activiteit in de komende manden. Het afschuwelijk Ifo-cijfer vermindert de hoop dat de Duitse economie op eigen kracht zal heropleven.'

Belgische industrie

De Duitse economie kromp in het tweede kwartaal en steeds meer economen verwachten ook in het derde kwartaal een daling van de economische activiteit. Dat zou betekenen dat Duitsland zich in een recessie bevindt, wat slecht nieuws is voor België.

'De risico's voor de Belgische industrie zijn duidelijk neerwaarts', zegt Hans Bevers, hoofdeconoom van Degroof Petercam. 'Er bestaat een nauwe verwantschap met de Duitse industrie.' Belgische industriële ondernemingen verkopen veel half afgewerkte producten aan de Duitse industrie.

Bevers is somber over de economische vooruitzichten. 'De handelsoorlog escaleert. Er komt geen heropleving in het tweede halfjaar. De centrale banken kunnen niet veel doen om de stemming te keren en er is op korte termijn weinig te verwachten van het begrotingsbeleid. Ik zie weinig lichtpunten.'

Frankrijk en Nederland

Degroof Petercam ziet de groei van de Belgische economie dalen naar 1 procent in 2019 en 0,7 procent in 2020, hoewel de conjunctuur in de loop van volgend jaar wellicht lichtjes verbetert.

Voorlopig profiteert de Belgische economie nog van de hogere groei in Frankrijk en Nederland. Maar ook in die landen zal de economie afkoelen KBC

KBC verlaagde vorige week zijn groeiprognose voor de Belgische economie. 'De belangrijkste reden is de recessie in Duitsland', zegt hoofdeconoom Jan Van Hove. 'Voorlopig profiteert de Belgische economie nog van de hogere groei in Frankrijk en Nederland. Maar ook in die landen zal de economie afkoelen.' KBC verwacht 1,1 procent groei in 2019 en 0,8 procent in 2020.

ING is wat minder somber. 'Trump zal met het oog op zijn herverkiezing alles doen om een recessie te voorkomen', zegt Philippe Ledent, die voor de bank de Belgische economie volgt. 'Wij verwachten in 2020 geen recessie in de eurozone. We veronderstellen dat de ECB de rente verlaagt en andere stimuleringsmaatregelen aankondigt.' ING voorspelt zowel voor dit als voor volgend jaar 1 procent groei.