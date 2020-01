Wallonië verzet zich tegen handelsdeal Mercosur

Met haar eenzame strijd tegen het CETA-handelsverdrag met Canada schreef de Waalse regering in 2016 Europese geschiedenis. Nu richt Wallonië zijn pijlen op een andere Europese handelsdeal, die met het Zuid-Amerikaanse Mercosur.

De onderhandelaars van de Europese Unie en het Latijns-Amerikaanse blok bestaande uit Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay bereikten in juni vorig jaar een politiek akkoord over een politieke en economische samenwerking. Die deal moet Europese bedrijven meer dan 4 miljard euro aan invoerrechten besparen.

In blessuretijd

Bij CETA kwam het Waalse verzet pas in blessuretijd boven, nadat het Europees Parlement en alle andere lidstaten al het licht op groen hadden gezet. Nu zegt Waals premier Elio Di Rupo ‘non’ tegen het Mercosur-akkoord terwijl de definitieve juridisch gekuiste tekst nog niet klaar is, laat staan goedgekeurd door de andere lidstaten of het Europees Parlement.

Voor Wallonië is het neen. ELIO di rupo waals minister-president

Eigenlijk bond de oppositiepartij cdH de kat de bel aan met een voorstel tot resolutie tegen de Mercosur-deal. De meerderheid van PS, MR en Ecolo nam daarop zelf het heft in handen: in een gezamenlijke tekst zeggen ze dat de federale regering het akkoord niet in naam van Wallonië kan ondertekenen. Het debat verhuist de komende weken van een commissie naar de plenaire vergadering.

Boeren en milieubeweging

Wallonië staat niet alleen in het verzet. De handelsdeal oogst bakken kritiek bij boeren en de milieubeweging. Afgelopen zomer dreigden Ierland en Frankrijk de deal al te blokkeren als Brazilië het klimaatakkoord van Parijs niet ter harte neemt. Het Oostenrijkse parlement stemde in september zelfs een motie die de regering verplicht tot een veto.