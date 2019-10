‘Wat als de Amerikanen onze kaas niet meer willen?'

De Amerikaanse handelstarieven betekenen kopzorgen voor kaashandelaar Peter Verbruggen, die 65 procent van zijn omzet in de VS haalt. ‘En dat uitgerekend op mijn verjaardag. Mooi cadeau van Trump.’

Door de Amerikaanse importtarieven dreigt Belgische kaas 25 procent duurder te worden in de Verenigde Staten. Dat is slecht nieuws voor Peter Verbruggen (61) en Ingrid Wijckmans (57). Het koppel baat in Beringen de winkel ’t Kaasplankske uit, maar hun groothandel, met een omzet van 650.000 euro, voert ook Belgische kaas uit naar de Verenigde Staten.

‘Een paar weken geleden is de Amerikaanse voedselwaakhond FDA nog komen controleren of we goed werken. Alles was in orde’, zegt Verbruggen. ‘De invoerbelasting van 25 procent komt er uitgerekend op 18 oktober. Mijn verjaardag. Een leuk cadeau van Trump’, zegt hij schamper.

De Belgische kaassector exporteert amper naar de VS. ‘Bij ons is dat niks’, laat Milcobel weten. De grootste Belgische kaasproducent hoeft dus niets te vrezen. Maar Verbruggen wel. De kaaskenner houdt zijn hart vast. ‘Wat als de Amerikanen geen Belgische kaas meer willen kopen?’

Overschotten

Exporteren naar andere landen is moeilijk. Een Belg eet alles, maar een Fransman eet alleen uit eigen streek. Peter Verbruggen kaasexporteur

Verbruggen wijst erop dat de tarieven kunnen leiden tot lagere prijzen in Europa, wat nadelig is voor de producenten en de handelaars. ‘Door de maatregel ontstaat een overschot op de Europese markt. De kans is groot dat de Nederlanders en de Fransen hun overschotten dumpen in andere Europese landen, met alle gevolgen vandien. Voor producenten is het moeilijk om minder kaas te maken. Ze zitten met melk en daar moeten ze van af raken.’

Hij probeert positief te blijven. ‘Met 25 procent kan ik al bij al nog leven. Dat doodt de commerce niet, denk ik. Het gerucht deed de ronde dat het tarief 100 procent zou bedragen. Dat zou veel erger zijn.’

Normaal stuurt Verbruggen elke week drie tot vijf paletten kaas naar de Verenigde Staten. ‘Maar door de vrees voor de tarieven waren dat er in de voorbije weken meer.’

Verbruggen en zijn vrouw hebben weinig alternatieven. ‘We exporteren ook naar Frankrijk en Nederland. We proberen al een tijdje binnen te geraken in Duitsland en Italië. Maar dat is niet makkelijk. Een Belg eet alles, maar een Fransman en een Italiaan eten alleen kazen uit eigen streek.’

Kaasfestival

Franse cognacmakers ontsnappen aan straftarief Op de lijst producten waarop de VS vanaf 18 oktober een bijkomende importtaks heffen, staan wel Franse wijnen, maar cognac, champagne en likeur krijgen een uitzondering. Op Italiaanse likeuren als amaretto en limoncello is de taks wel verschuldigd. Net als op Schotse en Ierse whisky’s. Althans op single malts. Blended whisky krijgt allicht een uitzondering. De eclectische samenstelling van de lijst leidt tot opluchting op de beurs. De grootste winnaar is Rémy Cointreau, dat uitsluitend in Frankrijk actief is met de productie van cognac en likeur (met merknamen als Rémy Martin, Louis XIII en Passoa) en dus aan de taks ontsnapt. Het aandeel maakte in Parijs een sprong van 6 procent. Pernod Ricard maakte een meer bescheiden sprong van 3,2 procent. De drankengigant ziet een ruim deel van zijn productaanbod vrijgesteld. Maar hij heeft ook wijnen in portefeuille en die vallen wel onder de maatregel. Ook de Britse drankenproducent Diageo klimt op de beurs. Diens likeuren, zoals Baileys en singlemaltwhisky’s als Lagavulin zijn getroffen. Diageo’s bestseller Johnnie Walker blijft als blended whisky wel buiten schot. Diageo houdt ook een belang van 35 procent aan in Moët Hennessy, de drankenpoot van het Franse luxeconcern LVMH. De champagnes (Moët & Chandon en Veuve Cliquot) en cognac (Hennessy) zijn vrijgesteld, wat opnieuw goed nieuws is voor Diageo. Het aandeel steeg 1,3 procent in Londen. EV

Amerikanen zijn wel tuk op Belgische kaas, zegt Verbruggen. ‘Zeker de bewoners van de Oost- en de Westkust. Dat zijn vaak nazaten van Europese migranten. Zij eten liever kwaliteit dan cheddar die in bulk wordt geproduceerd.’

’t Kaasplankske belandde eerder toevallig in de Verenigde Staten. ‘Tien jaar geleden stond ik op het kaasfestival van de Italiaanse stad Bra. Dat was toen nog een kleine beurs, maar nu verwelkomt ze jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Het is een echte referentie. Nadat enkele Amerikanen ons kraampje hadden bezocht, ging de bal aan het rollen.’

Verbruggen exporteert vooral Limburgse kazen. ‘Van boeren hier in de buurt. In de loop der jaren hebben we enkele exclusiviteitscontracten afgesloten. We verkopen hun kazen ook in eigen land. Via ons eigen winkeltje in Beringen, maar we leveren ook aan alle Limburgse sterrenchefs.’