‘We zijn getuige van sluipende dood van dieselauto's'

3 vragen aan Frank Van Gool, algemeen directeur leasefederatie Renta

1. Wat betekent het Duitse nieuws voor diesels in België?

‘Ze komen almaar meer in een slecht daglicht te staan. Maar je mag het kind niet weggooien met het badwater. Er rijden zoveel diesels rond door politieke keuzes uit het verleden. Dan kan je het roer niet plots omgooien en de bevolking penaliseren met abrupte beslissingen zoals nu in Duitsland. Er zijn veranderingen nodig, maar we pleiten voor de weg van de geleidelijkheid, met afspraken met de overheid.’

2. Zullen bij ons tweedehandsauto’s goedkoper en leasing duurder worden?

‘Dat is een risico. Maar hetzelfde werd gezegd toen het dieselschandaal losbarstte en het is niet gebeurd. Onze leden exporteren het overgrote deel van hun auto’s na het contract naar Oost-Europa en daar is de dieselproblematiek minder of niet aan de orde. Als ook daar maatregelen komen of als de Duitsers die landen overspoelen met tweedehandsdiesels, dan kan er een effect zijn op de prijzen. Maar vandaag zien we dat niet.’

3. Zijn de leasingfirma’s bij ons hun wagenpark aan het omschakelen?

‘Dat gebeurt, maar slechts heel geleidelijk. In 2017 waren de diesels goed voor 75 procent van de nieuwe inschrijvingen door leasingbedrijven. In 2016 was dat 81 procent. Er is zoals bij particulieren een verschuiving naar benzinewagens. Maar er wordt nog heel veel voor diesel gekozen, ook omdat de eindklant dat vraagt. Hybrides waren maar goed voor 2,5 procent en het aandeel volledig elektrische auto’s is verwaarloosbaar.’