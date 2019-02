Winst ECB stijgt met 24 procent

De forse winstgroei is te danken aan het opkoopprogramma en de gestegen Amerikaanse rente.

De winst van de Europese Centrale Bank (ECB) is met 301 miljoen euro gestegen naar 1,6 miljard. Het positieve cijfer is voornamelijk te danken aan de netto rente-inkomsten van de monetaire autoriteit. Zo heeft ze deze inkomsten op haar dollarbeleggingen zien stijgen tot 862 miljoen, tegenover 534 miljoen in 2017. Ook het programma waarmee de ECB massaal staats- en bedrijfspapier opkoopt levert meer op. Werd er in 2017 nog 575 miljoen euro aan netto rente-inkomsten opgestreken, in 2018 steeg dit naar 820 miljoen.

De reden voor de toegenomen rente uit de dollarportfolio is duidelijk. Door de renteverhogingen die de Federal Reserve de afgelopen maanden heeft doorgevoerd, is de rente in Amerika flink gestegen. In december 2017 kreeg je nog 2,38 procent rente op een 10-jaars staatsobligatie. In oktober 2018 was dit percentage gestegen met 85 basispunten tot 3,23 procent.

Opkoopprogramma

De extra winst uit het opkoopprogramma is vooral te verklaren door de extra staats- en bedrijfsobligaties die de centrale bank heeft opgekocht. Daardoor werd er in totaal meer rente ontvangen, zodat ook de netto rente-inkomsten stegen. Door deze aankopen groeide de balans van de ECB in 2018 wel met 5 procent tot 4.702 miljard euro.