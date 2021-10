Zeer hoge inflatie overschaduwt herstel Europese economie

De Europese economie heeft een goede zomer achter de rug. Maar de stijgende inflatie werpt een fikse schaduw over de beter dan verwachte groei. Economen vrezen dat die de komende maanden een rem zet op het economisch herstel.

De Europese economie heeft deze zomer niet slecht geboerd. Het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone trok in juli-september kwartaal op kwartaal aan met 2,2 procent. Dat maakte Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek, vrijdag bekend.

Omdat in steeds meer landen de coronamaatregelen teruggeschroefd waren en toeristische uitstappen weer tot de mogelijkheden behoorden, wist de economie in de zomermaanden licht beter te presteren dan in het voorjaar. In april-juni was het bbp in de eurozone met 2,1 procent aangetrokken.

Franse motor

Frankrijk bleek een van de motoren deze zomer. 's Lands bbp dikte met 3 procent aan tegenover een kwartaal eerder. De tweede economie van de eurozone overtrof de verwachtingen van economen. Die hadden op een groei van 2,1 procent gerekend. In april-juni was het bbp met 1,3 procent aangezwengeld.

Vooral de flink aantrekkende binnenlandse vraag stuwde de Franse economie deze zomer naar beter dan verwachte resultaten. Zodra de regering een flink pak coronamaatregelen overboord gegooid had, gingen gezinnen weer meer consumeren. Ook de export kende een boost.

'Dankzij de 3 procent groei in het tweede kwartaal bevindt het Franse bbp zich weer zo goed als op precoronaniveau', stelde het Franse instituut voor de statistiek, Insee. 'Het ligt nu nog 0,1 procent onder het niveau in het vierde kwartaal van 2019.'

Behalve Frankrijk verraste ook Italië. De derde economie van de eurozone liet een kwartaal-op-kwartaalgroei van 2,6 procent noteren deze zomer. Economen hadden een klim van 2 procent verwacht. In het tweede kwartaal was het Italiaanse bbp al met 2,7 procent aangetrokken.

Nadat de regering van premier Mario Draghi dit voorjaar lockdownmaatregelen was beginnen af te bouwen, kwam de economie snel op stoom. De dienstensector, die in 2020 zware klappen incasseerde, trok stevig aan. Ook de industrie verkeert in goede vorm. Draghi rekent voor 2021 dan ook op 'meer dan 6 procent' groei.

Bevoorradingsproblemen

Van een dergelijk cijfer durft de Duitse regering allerminst te dromen. De ploeg van Angela Merkel had eerder deze week de groeiprognose voor 2021 verlaagd van 3,5 procent naar 2,6 procent.

De bbp-cijfers voor het derde kwartaal maken duidelijk waarom Berlijn het mes zette in die raming. De grootste economie van de eurozone wist in juli-september met 'maar' 1,8 procent te groeien, terwijl economen op een klim met 2,2 procent gerekend hadden.

Huishoudens blijven weliswaar behoorlijk consumeren. Maar de wereldwijde bevoorradingsproblemen spelen Duitsland flink parten. Door het wereldwijde chiptekort rollen bij de autobouwers in het land een pak minder voertuigen dan gepland van de band.

Economen sluiten niet uit dat de perikelen in de aanvoerketen ertoe leiden dat de grootste economie van de eurozone tijdens de laatste drie maanden van het jaar pas op de plaats maakt. 'Wellicht heeft Duitsland de coronapandemie pas begin volgend jaar verteerd', stelde Carsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland.

Inflatie

Economen vragen zich af of het Europese herstel, na de coronadip, de komende maanden weet door te zetten. Naast de aanvoerproblemen stuwen de almaar stijgende energieprijzen de inflatie op het hele continent omhoog.

Eurostat meldt dat de inflatie in oktober afklokt op 4,1 procent in de eurozone, tegenover 3,4 procent een maand eerder. Dat is het hoogste peil sinds 2008. Economen hadden 'maar' 3,7 procent inflatie voorspeld. De inflatie is nu dubbel zo hoog als de doelstelling. De Europese Centrale Bank streeft naar 2 procent inflatie op middellange termijn.