Zo explodeerde de balans van de Europese Centrale Bank

8.200 miljard euro of het equivalent van de Italiaanse, Franse én Duitse overheidsschuld met voldoende zakgeld over om ook de Belgische schuld op te kopen. Dat is op dit ogenblik de omvang van de balans van de Europese Centrale Bank. Het resultaat van 15 jaar onafgebroken crisismanagement, waarin bankieren geleidelijk aan ongewoon opwindend werd. Een overzicht.