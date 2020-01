Zuid- en Oost-Europa zien bevolking tot een derde krimpen

Een almaar vaker voorkomend beeld in Europa: dorpen die verlaten worden als gevolg van massale ontvolking, zoals hier in Spanje.

Na de eurocrisis en de migratiecrisis tikt al een volgende tijdbom in Europa: de demografische crisis. Zuid- en Oost-Europa kampen met leegloop en een dalend geboortecijfer. Het bevolkingscijfer daalt de volgende decennia drastisch, met zware economische en maatschappelijke gevolgen.

Terwijl West-Europa zich nog altijd grote zorgen maakt om de toevloed van migranten speelt in Oost-Europa een heel ander maatschappelijk debat: de demografische verandering. Die ontvolking krijgt stilaan ook Zuid-Europa in haar greep.

Emigratie en een dalend geboortecijfer liggen aan de basis van de evolutie. Om de bevolking in stand te houden berekenen demografen dat een gemiddelde van 2,1 kinderen per vrouw nodig is. Wereldwijd groeit de bevolking met 2,4 kinderen per koppel. Het Europees gemiddelde ligt evenwel op 1,6, ver onder de lat.

Europa is niet alleen spreekwoordelijk het oude continent. Met een gemiddelde leeftijd van 43,1 jaar is geen ander deel van de wereld zo grijs.

Om het aantal geboortes op te krikken, zijn in meerdere Europese landen campagnes op gang gekomen. De vorige Deense regering lanceerde een campagne om meer seks te hebben op reis onder het motto ‘doe het voor Denemarken’.

De Poolse nationalisten van de regeringspartij PiS lieten een minder gesofisticeerde boodschap los op hun burgers: een video die burgers opriep zich als konijnen voort te planten.

Polen en Hongarije hebben nood aan vers bloed op de arbeidsmarkt. Maar de Hongaarse premier Viktor Orbán wil, net als zijn Poolse collega’s, liefst kinderen ‘van eigen volk’. Orbán gaf de voorbije jaren subsidies aan koppels voor fertiliteitsbehandelingen, kraamzorg en een riant ouderschapsverlof van drie jaar.

Vruchtbaarheid

In Zuid-Europa ligt de vruchtbaarheid met 1,37 kinderen per vrouw nog een pak onder het al lage Europese gemiddelde. Italië tekende het afgelopen jaar het laagste geboortecijfer op sinds het bestaan van het eengemaakte land. En dat cijfer is nog opgetrokken door de geboortes bij gezinnen van migranten. Tegelijk veroudert het land in sneltreinvaart. Nu al is 23 procent van de Italianen ouder dan 65.

Bovendien emigreerden vorig jaar 160.000 Italianen. Het is geleden van de jaren 80 dat de uittocht nog zo groot was. Die arbeidsmigratie speelt ook fel in Oost-Europa. De voorbije 20 jaar zochten al meer dan 3 miljoen Roemenen betere oorden op. Ook Kroatië, Bulgarije en de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen worden getroffen door die ontvolking.

De ontvolking treft vooral het platteland. Ook in Frankrijk zijn rurale gebieden helemaal leeggelopen. Het gevolg is dat dorpen en gehuchten leeg, vaak met alleen nog wat ouderlingen, achterblijven. Werk of zorg is er nauwelijks.

Het oudste continent

De demografische evolutie in Europa wordt zo stilaan een tikkende en dure tijdbom. Nu al is Europa niet alleen in naam maar ook in realiteit het oudste continent. De gemiddelde leeftijd in 2018 bedroeg 43,1 jaar, leren cijfers van Eurostat, de Europese statistische dienst. Nergens anders ter wereld ligt die gemiddelde leeftijd zo hoog.

Europese toekomst De Europese Commissie maakte gisteren haar visie bekend op de Conferentie over de toekomst, een brede luisteroefening die de participatie van de burgers bij de Europese besluitvorming moet verbeteren en Europa democratischer moet maken. Er wordt zelfs gedacht aan burgerdialogen in de marges van muziekfestivals en sportwedstrijden. De Commissie belooft rekening te houden met alle feedback. De lidstaten bepalen dinsdag hun standpunt. Ze eisen, net als nationale parlementen, een plaats in de cockpit van de conferentie. Het Europees Parlement eiste eerder al de controle op, met een driekoppig team aan het hoofd onder wie de Belgische ex-premier Guy Verhofstadt.

Al bestaan er grote verschillen: Ierland is het jongste EU-land met een gemiddelde leeftijd van 37,3 jaar. Italië staat bovenaan de leeftijdscurve met een gemiddelde van 46,3 jaar, gevolgd door Duitsland met 46 jaar. België blijft met 41 onder het Europees gemiddelde. De prognoses voor de komende decennia zijn rampzalig. Over 30 jaar zal de gemiddelde leeftijd in Europa 46,9 jaar zijn.

Eurostat waarschuwt in prognoses voor de komende decennia ook voor een daling van het bevolkingsaantal. Van 514,2 miljoen inwoners dit jaar naar minder dan 493 miljoen in 2100. Dat cijfer heeft betrekking op een Unie met 28 lidstaten. De brexit is er dus nog niet in verrekend.

België is een van de landen waar de bevolking de komende 80 jaar nog stijgt, van 11 naar meer dan 13 miljoen. Duitsland zal krimpen van 83,1 miljoen naar 79 miljoen aan het einde van de eeuw.

Maar vooral in Zuid- en Oost-Europa gaat de ontvolking tegen een duizelingwekkend tempo voort. Italië gaat van 60,3 miljoen inwoners naar 44,6. De bevolking van Portugal, Polen, Bulgarije en Roemenië slinkt in 80 jaar met grofweg een derde.

Vicevoorzitter bevoegd voor demografie

De nieuwe voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, beseft welke impact de massale leegloop, de braindrain van getalenteerde jongeren en het dalend geboortecijfer op de getroffen regio’s en bevolkingsgroepen hebben. Ze wijt het verlies aan vertrouwen in de democratie in Europa zelfs meer aan de demografische veranderingen dan aan de democratische structuren.

Daarom stelde von der Leyen een vicevoorzitter aan bevoegd voor democratie en demografie, de Kroatische Dubravka Suica. Zij kreeg de opdracht snel een plattegrond te maken van de verschillende bevolkingsgroepen en regio’s die het meest getroffen worden door demografische veranderingen. Suica gaat ook voor de Commissie de Conferentie over de toekomst van Europa mee op de sporen zetten (zie inzet).