'Zuinige vier' lanceren eigen Europees herstelplan

Oostenrijk, Nederland, Denemarken en Zweden zien die piste echter niet zitten. Ze vrezen dat er via de achterdeur een 'schuldenunie' ontstaat. Toch willen ook zij een herstelfonds, zo blijkt uit een voorstel dat het bureau van de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz zaterdag heeft gepubliceerd. Daarbij zou het geld eerder via gunstige leningen ter beschikking worden gesteld.

Voorwaarden

Het fonds van de vier landen zou twee jaar operationeel blijven, en gekoppeld worden aan voorwaarden. Het geld moet geïnvesteerd worden 'in activiteiten die het meest bijdragen aan het herstel, zoals onderzoek en innovatie, in een versterking van de gezondheidssector en in de groene transitie', luidt het. Ze achten het ook noodzakelijk om 'de uitgaven te beschermen tegen fraude'.

Onvoldoende

Het zwaar getroffen Italië heeft het plan van de zuinige vier meteen een 'onvoldoende' meegegeven. De zware recessie verdient 'ambitieuze en innovatieve voorstellen' want de interne markt met zijn voordelen voor alle Europeanen is in gevaar, twitterde minister van Europese Zaken Enzo Amendola zaterdag. 'Het plan van de 'zuinige' landen is defensief en onvoldoende.'