Zwitserland vernieuwt omstreden bankbiljet van 1.000 frank

De Zwitserse centrale bank heeft dinsdag een nieuw bankbiljet van 1.000 Zwitserse frank (882 euro) voorgesteld. Het bankbiljet bevat nieuwe veiligheidskenmerken die namaak bemoeilijken. Het komt op woensdag 13 maart in omloop.

Het biljet van 1.000 frank is omstreden, omdat het volgens critici illegale activiteiten vergemakkelijkt. De Zwitserse centrale bank betwist dat. 'Er zijn geen aanwijzingen dat de risico's groter zijn', zegt ondervoorzitter Fritz Zurbr├╝gg. 'In Zwitserland is het bankbiljet van 1.000 frank een betaalmiddel.'