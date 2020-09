Zwitsers stemmen over inperking vrij verkeer met EU

De Zwitsers beslissen zondag in een referendum over een beperking van het vrije verkeer met de Europese Unie, op vraag van de rechtspopulistische Zwitserse Volkspartij (SVP).

De meeste Zwitsers stemmen per post in de twee tot drie weken voorafgaand aan het referendum, maar zondag kan ook nog gestemd worden in een stembureau tot 12 uur. Opiniepeilingen leren echter dat 65 procent van de Zwitsers tegenstander is van het initiatief.