AfD vraagt 'Dexit' als EU niet grondig hervormd wordt

In de resolutie spreekt AfD zich uit voor voor een 'Dexit' indien niet 'binnen een redelijke termijn' wordt ingegaan op de vraag van AfD voor 'diepgaande hervormingen' van de EU. 'In dat geval menen we dat een vertrek van Duitsland uit de Europese Unie of een ontbinding noodzakelijk zijn als laatste optie', klinkt het.

Immigratie

De resolutie wordt opgenomen in het verkiezingsprogramma, waarover in de loop van zondagavond gestemd wordt. In dat programma is ook opgenomen dat 'de immigratie naar Europa in die mate begrensd en gecontroleerd moet worden dat de identiteit van de Europese culturele naties in alle omstandigheden gewaarborgd wordt'. In eerste instantie wilde een meerderheid een volledige migratiestop in het programma steken, maar daar werd later op teruggekomen.