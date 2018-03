Al bijna zestig procent Italianen heeft stem uitgebracht

Nog tot 23 uur vanavond kunnen de Italianen stemmen voor een nieuw parlement. De opkomst is vrij hoog. De eerste betrouwbare resulaten worden pas maandag verwacht.

Bijna zes op de tien Italianen had zondag tegen 19 uur zijn stem uitgebracht voor de Italiaanse parlementsverkiezingen. Dat deelde het ministerie van Binnenlandse Zaken mee.

De opkomst is iets hoger dan voor het referendum over de grondwettelijke hervormingen van december 2016, toen 57,2 procent van de kiezers zijn stem had uitgebracht om 19 uur. Toen overschreed de kiesopkomst op het eind de drempel van 65 procent, tegenover 75 procent bij de laatste parlementsverkiezingen van 2013.