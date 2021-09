Anne Hidalgo nu officieel Frans presidentskandidaat

Wat iedereen verwachtte, is nu ook officieel: de Parijse burgemeester Anne Hidalgo stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar in Frankrijk. Hidalgo bevestigde dat in Rouen.

'Vandaag ben ik klaar. Dat is de reden waarom ik, nederig, beslist heb me kandidaat te zijn voor het presidentschap van de Franse republiek', zei Hidalgo, zondagochtend op een bijeenkomst in Rouen. 'Ik ben kandidaat om onze kinderen een toekomst te bieden, al onze kinderen.'

De kandidatuur van de 62-jarige Hidalgo is geen verrassing. Hidalgo, sinds 2014 burgemeester van Parijs, had eerder deze week tijdens een bijeenkomst van de PS al laten weten dat niets haar tegenhield om een gooi te doen naar de post van president. De verkiezingen daarvoor vinden in het voorjaar van 2022 plaats, dan zal moeten blijken of huidig president Emmanuel Macron zichzelf kan opvolgen.

Dat Hidalgo haar kandidatuur bevestigde in Rouen, is geen toeval. De stad wordt geleid door de jonge socialist Nicolas Mayer-Rossignol en wordt gezien als een mooi voorbeeld van hoe een industriële stad zich kan omvormen tot een ecologisch voorbeeld. Volgens de Franse krant Le Monde onderstreept Johanna Rolland, PS-burgemeester van Nantes en straks campagneleidster, Hidalgo's aandacht voor de 'gewone' Fransman. 'Ze heeft een vaste wil zich tot de middenklasse en de lagere klassen te richten en dus om daar te gaan spreken waar de arbeiders zijn', aldus Rolland.