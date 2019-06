Anti-Catalaanse partij creëert Europees dilemma voor N-VA

Dinsdag komt de partijraad van de N-VA bijeen met een lastig punt op de agenda: via welke fractie in het Europees Parlement probeert ze de komende vijf jaar haar politieke boodschap de meeste impact te geven?

De vraag is zo lastig dat een eerste poging om de knoop door te hakken, eerder deze week, tot niets leidde. Volgende week is echter nog weinig uitstel mogelijk, omdat het Europees Parlement op 2 juli haar eerste zitting van de nieuwe legislatuur houdt.

Vier keuzes

De N-VA heeft vier keuzes, die elk zware nadelen hebben. Een eerste optie is in de ECR, de partij van eurocritici die tot aan de brexit gedomineerd worden door de Britse tory's, blijven. De ECR dreigt echter onverdraaglijk te worden omdat de kans groot is dat ze Vox zal verwelkomen, een unitaire Spaanse partij die fel ten strijde trekt tegen de Catalaanse dromen van onafhankelijkheid. Jan Krelina, een woordvoerder van de ECR, bevestigt mediaberichten dat een meerderheid van de ECR-leden er voorstander van zijn Vox in de fractie te verwelkomen.

Een andere keuze is een eigen fractie van regionalistische partijen oprichten. Dat ligt ideologisch het makkelijkst, maar dreigt de N-VA alle slagkracht te ontnemen omdat zo'n fractie zeer klein zou uitvallen. Dat heeft als gevolg dat de N-VA nauwelijks spreektijd of impact op parlementaire beslissingen zou krijgen. Er zijn geruchten dat de N-VA met de Italiaanse Vijfsterrenbeweging zou praten, om zo de fractie groter te maken.

EVP of liberalen

In theorie zijn er nog twee andere opties: de Europese Volkspartij waartoe ook al de CD&V behoort en de liberale fractie van Guy Verhofstadt, die nu 'Renew Europe' heet. Daar is de moeilijkheid dat de N-VA dan op binnenlands vlak moeilijk nog duidelijk kan maken hoe ze het verschil maakt met die twee partijen, die zwaarder dan de N-VA op Europese samenwerking hameren.

De Wever erkende toen al, in mei 2018, hoe lastig de keuze wordt. Iedereen zit lastig in Europese fracties, zei hij toen. 'Het merkwaardige is dat je over die ongemakkelijke situatie weinig of geen kritiek krijgt als je blijft zitten', zei De Wever. 'Pas als je van fractie verandert, steekt de storm op.' Door de vermoedelijke komst van Vox, steekt die storm nu ook op als de N-VA blijft zitten.