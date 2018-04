Balorige SPD-leden kiezen eerste vrouwelijke leider

Andrea Nahles (47) is de nieuwe voorzitter van de Duitse sociaaldemocratische partij (SPD). Een derde van de leden stemde echter niet voor haar.

Het is de eerste keer dat een vrouw aan het hoofd komt van één van Europa’s oudste (bijna 155 jaar) politieke partijen. Maar die symboliek wordt overstemd door diepe meningsverschillen binnen de partij over diverse thema’s – van de Duitse begroting en de toekomst van de Europese Unie, tot de houding die Duitsland tegenover Rusland moet aannemen.

Die verdeeldheid werd in de verkiezingen van vorig jaar gereflecteerd in het zwakste naoorlogse resultaat voor de partij. Toch stapte de SPD opnieuw in een regeringscoalitie met de CDU van Angela Merkel, ondanks de kritiek dat de partij in de vorige regering-Merkel het verschil niet kon maken.

Ook de verkiezing van Nahles was er één met het op één na slechtste resultaat: slechts 66 procent van de leden stemde op een partijcongres in Wiesbaden voor haar. Ruim een kwart van de stemmen ging naar tegenkandidate Simone Lange (41), de burgemeester van de noordelijke stad Flensburg.

Lange oogstte stevig applaus met kritiek op het strikte begrotingsbeleid van de socialistische minister van Financiën, Olaf Scholz, die overigens ook ad interim SPD-voorzitter was. De vorige partijvoorzitter, Martin Schulz, trad in februari af na een mislukte poging om in de nieuwe regering minister van Buitenlandse Zaken te worden.

Eenheid en vernieuwing

Nahles legde logischerwijze de klemtoon op de nood aan partijvernieuwing, maar ze gaf toe dat daar eerst meer eenheid in de gelederen voor nodig is. ‘Daar ga ik aan werken.’

De nieuwe voorzitter staat voor de moeilijke taak om van de sociaaldemocratie een geloofwaardig alternatief te maken in de verkiezingen van 2021, wanneer Angela Merkel het na vier ambtstermijnen voor bekeken zal houden.

In het buitenlands beleid pleitte Nahles voor ‘realistische’ verhoudingen met de VS en Rusland. ‘In geen geval moeten we het beleid van dialoog met Rusland opgeven’, klonk het. Ze beloofde ook dat de SPD zal ijveren voor hervormingen van de Europese Unie, ook al gaat Merkel daar volgens haar op de rem staan.