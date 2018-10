Beierse kiezers zorgen voor aardverschuiving

Volgens de exitpolls van de zender ZDF draaiden de verkiezingen in Beieren uit op een nachtmerrie voor de CSU. De christendemocraten strandden op 35,5 procent, een verlies van meer dan 12 procentpunt. Het is hun slechtste resultaat sinds 1954.

De sociaaldemocratische SPD kreeg zondag rake klappen en zakte van 20,6 procent naar 9,5 procent. Daarmee is de partij in de rangschikking afgezakt naar een vijfde plaats. De rechts-populistische AfD scoort bij zijn Beierse debuut meteen 11 procent.

Impact op Merkel

De verkiezingen in Beieren zullen ongetwijfeld een impact hebben op de federale regering van bondskanselier Angela Merkel. Zij ziet twee van haar coalitiepartners zwaar verliezen, onder andere door de onvrede over het beleid in Berlijn.