België krijgt peanuts uit Europees transitiefonds

België krijgt de volgende zeven jaar slechts 68 miljoen euro uit het Europees transitiefonds. De gecombineerde investeringen zijn goed voor een miljard.

De Europese Commissie stelde dinsdag een mechanisme voor om landen te helpen de overgang naar een klimaatneutrale economie te maken. Dat mechanisme zal 100 tot 125 miljard euro mobiliseren over de komende zeven jaar. Die timing valt samen met de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie. De pot bevat slechts voor 7,5 miljard 'nieuw' geld, een fonds dat de transitie en reconversie en herscholing van werknemers financieel begeleidt.

Een bijkomende post op de Europese meerjarenbegroting voor de volgende zeven jaar vindt niet elk land een goed idee. Nu al staat de barometer op besparingen na het vertrek van de Britten. Om de pil door te slikken, maakte de Europese Commissie woensdag een enveloppe van dat transitiefonds bekend voor elk land.

311 miljoen

Amper 68 miljoen euro uit dat transitiefonds is bestemd voor België, en dat bedrag geldt dus voor de volle zeven jaar. België is geen steenkoolland en de reconversie van die oude mijngebieden ligt al lang achter ons. Bovendien geldt België als een van de rijke landen van de Unie.

Het geld uit het Europees transitiefonds wordt immers verhoogd met een veelvoud van centen uit de klassieke fondsen voor achtergestelde regio's en het sociaal fonds. De lidstaten moeten eveneens bijpassen. Het maximaal beschikbare budget voor die projecten stijgt daardoor tot 311 miljoen euro.

989 miljoen euro Transitiesteun De Europese Commissie verwacht dat België een klein miljard euro aan gecombineerde investeringen kan aantrekken voor de transitie.

De Commissie maakte ook voor elk land een berekening voor de verwachte gecombineerde investeringen in het kader van het transitiemechanisme. Dat - indicatief - totaal komt voor België op bijna een miljard of 989 miljoen euro.

Landenrapporten

In de doorlichting van elk land, die de Europese Commissie eind volgende maand publiceert, zal de Commissie al aanwijzingen geven over welke regio's of projecten in aanmerking komen voor de transitiesteun. Maar met dit bedrag is niet veel mogelijk.

Bovendien zal niet de Commissie maar België de knoop moeten doorhakken welke regio's prioriteit krijgen. Voor eind dit jaar moet België een in overleg met de Commissie een gedetailleerd transitieplan indienen en aangaven hoe het transitiegeld zal worden gebruikt. Dat belooft veel communautaire heibel.

Slechts een regio in België heeft nog een overgangsstatuut als achtergestelde regio en bijhorende EU-steun: Henegouwen. Vlaanderen kan rekenen op sociale steun in Limburg. Mogelijk komen ook innovatieve processen voor het afvangen en hergebruik van CO2 rond de haven van Antwerpen in aanmerking als reconversieplan.

Polen afgekocht

Vooral de Polen worden afgekocht door de Europese Commissie. Warschau heeft recht op 2 miljard euro uit de nieuwe subsidiepot, bijna een derde dus. Polen lag in december nog dwars op de Europese top. Het land wilde zich nog niet binden aan de Europese belofte om klimaatneutraal te zijn in 2050. Met een fikse hap uit het EU-transitiefonds zou ook Polen zich kunnen bekeren tot de Green Deal.

Dat is nodig want het Europees Parlement schaarde zich woensdag enthousiast achter de plannen voor een Europese Green Deal: een klimaatneutraal en duurzaam Europa in 2050. Daarvoor moeten zware bijkomende inspanningen gebeuren tussen nu en 2030. Bij de stemming onthielden de parlementsleden van N-VA zich; Vlaams Belang stemde tegen.

Duitsland tweede

Duitsland is na Polen de tweede grootste begunstigde uit het transitiefonds met 877 miljoen euro. Dat komt omdat Duitsland na de energiewende opnieuw meer op steenkool en bruinkool aangewezen is; Roemenië volgt met 757 miljoen euro. Daarna komen Tsjechië en Bulgarije.