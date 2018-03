Beoogd Catalaanse premier mag cel niet uit

De Catalaanse kandidaat-premier Jordi Sànchez mag maandag zijn cel niet verlaten om in Barcelona de parlementszitting bij te wonen over zijn installatie als regeringsleider.

De regeringsvorming in Catalonië blijft een hindernissenparcours. Nadat Carles Puigdemont begin deze maand beslist had 'tijdelijk' af te zien van een nieuw mandaat als premier, lijkt ook de kandidatuur van Jordi Sànchez in woelige wateren beland.