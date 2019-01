Berlusconi jaagt op zitje in Europees Parlement

Het is de eerste keer sinds zijn veroordeling wegens belastingfraude dat de Italiaanse ex-premier weer op een stemformulier staat.

'Op mijn rijpe leeftijd heb ik uit verantwoordelijkheidszin beslist naar Europa te trekken', zei Berlusconi voor een schare aanhangers. De viervoudige oud-premier is vastbesloten de lijst van zijn partij Forza Italia te trekken bij de Europese verkiezingen van eind mei.

De Italiaanse regering, met de Vijfsterrenbeweging, bestaat uit mensen die geen politieke ervaring hebben en incompetent zijn. Daarin moeten we verandering brengen.

Het is de eerste keer sinds zijn veroordeling wegens fiscale fraude dat Berlusconi weer meedoet aan een stembusslag. Tijdens de Italiaanse verkiezingsrace van 2018 speelde hij ook al een vooraanstaande rol, maar toen mocht hij, wegens die straf uit 2013, nog geen gooi naar een parlementair zitje doen.

Italiaanse politiek

Of de tachtiger, die de afgelopen decennia meermaals de media haalde wegens corruptieaffaires en seksschandalen, veel tijd zal doorbrengen in Brussel en Straatsburg als hij een zitje verovert, is zeer de vraag. De deelname aan de Europese race lijkt voor hem eerder een manier om opnieuw te wegen op de Italiaanse politiek.