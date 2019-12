Boris Johnson haalt grote meerderheid in Brits parlement (exitpoll)

De Conservatieve premier Boris Johnson is met 368 zetels de grote winnaar van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk.

De Labour-partij haalt 191 zetels. Daarmee haalt Boris Johnson een overtuigende meerderheid in het parlement en dus zijn Brexit-plannen doorzetten. Dat blijkt uit de eerste exitpoll van de Britse media BBC, ITV en Sky News na het sluiten van de stemlokalen. De peiling is afgenomen bij tienduizenden kiezers in 144 van de 650 kiesdistricten, verspreid over het hele land. Doorgaans is het een betrouwbare vooruitblik op het echte resultaat, al is er een foutenmarge.

Johnson lag de hele campagne ruim voorop in de peilingen. Uitdager Jeremy Corbyn is erg onpopulair, niet alleen bij onbesliste kiezers maar zelfs in de eigen Labour-rangen. Bovendien wist Corbyn een parfum van antisemitisme rond hem en zijn partij maar niet te verdrijven. Vermeende jodenhaat was voor een groep Britse prominenten de reden om gezamenlijk op te roepen niet voor Corbyn te stemmen.

De verkiezingen draaiden opnieuw rond één alles bepalend thema: de Brexit. Johnson mikte op de Leave-coalitie van kiezers - die in 2016 voor een meerderheid zorgde rond een Brits vertrek uit de EU. Johnson voerde ook campagne met de slogan en bijhorende hashtag 'Get Brexit done'.