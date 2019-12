Brexit en gezondheidszorg bepalen Britse verkiezingen

De Britten trekken vandaag naar de stembus. Premier Johnson maakte de brexit tot inzet, maar Labour hoopt op een eindspurt door in te spelen op de onvrede over de manke gezondheidszorg.

Het is de schrik van iedere politicus in een verkiezingscampagne: een onverwacht schandaal dat de zorgvuldig opgebouwde strategie helemaal onderuithaalt. Het overkwam de Britse premier Boris Johnson deze week toen de kranten uitpakten met een foto van een vierjarige jongen met longontsteking die in een ziekenhuis urenlang op de vloer lag bij gebrek aan bedden.

De onderfinanciering van de publieke gezondheidszorg (NHS) was al langer een probleem maar kreeg enkele dagen voor de verkiezingen plots een gezicht. Bovendien reageerde Johnson bijzonder onhandig op de ophef. Hij weigerde tijdens een interview de foto te bekijken en ratelde een kil riedeltje af over hoe hij de problemen in de zorg wil aanpakken.

Oppositiepartij Labour was er als de kippen bij om van de crisis in de gezondheidszorg het campagne-thema te maken. Labour pikte gretig in op het brede ongenoegen over de besparingen bij de NHS. Eerder had de partij gewaarschuwd dat Johnson de NHS wilde openbreken voor Amerikaanse bedrijven in het kader van een vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten.

Nadat hij eerder in de campagne had gesparteld over de brexit - het favoriete thema van Johnson - bevond Labourleider Jeremy Corbyn zich op bekend terrein. Maar volgens de peilingen bleek dat onvoldoende om de kloof met de Conservatieven te overbruggen. Het bureau YouGov voorspelde gisteren dat Labour 231 van de 650 zetels haalt, tegenover 339 voor de Tory’s.

Met dat resultaat zou Johnson een ruime meerderheid hebben om zijn ‘fantastische brexitdeal’ eindelijk door het parlement te jagen. Maar de peilers sluiten niet uit dat de verkiezingen een ‘hangend parlement’ opleveren, waarin geen partij een volstrekte meerderheid heeft. En dan dreigt de Britse politiek alweer uit te draaien op een eindeloos getouwtrek.

Tweede referendum

Op de laatste dag van de campagne waarschuwde Johnson gisteren voor de impasse na de verkiezingen. ‘We kunnen ons geen gezwalp, geen aarzeling, geen vertraging, geen verlamming meer veroorloven voor dit land.’ Het was een duidelijke waarschuwing voor de plannen van Labour, dat een nieuwe brexitdeal met de EU wil sluiten waarover de Britten dan in een tweede referendum kunnen stemmen.

Met dat voorstel hoopt Corbyn de gematigde kiezer te verleiden, al dreigt die afgeschrikt te worden door het hardlinkse programma van Labour. De partij kan ook profiteren van het radicale standpunt van de Liberaal-Democraten, die de brexit willen annuleren zonder nieuw referendum. Daardoor lijken de oppositiestemmen minder verdeeld dan vooraf verwacht en maakt Labour een grotere kans.

Johnson zelf is trouwens niet zeker van zijn eigen zetel in het Lagerhuis. Hij is kandidaat in het district Uxbridge and South Ruislip, waar hij zich de jongste jaren nauwelijks liet zien. Labour heeft duidelijk zijn zinnen gezet op het district en stuurde Ali Reza Milani het veld in, die onvermoeibaar campagne voerde. Als Johnson zijn zetel verliest - als eerste premier sinds 1906 - staat hij onder druk om af te treden als partijleider en is het verre van zeker dat hij premier kan blijven.