Britse ministers hinten op brexit-uitstel

Drie zwaargewichten uit de Britse regering vinden dat de brexit moet uitgesteld worden als het parlement het niet eens raakt over een deal. Ze gaan zo lijnrecht tegen de eigen premier in.

De druk op de schouders van de Britse eerste minister Theresa May wordt almaar groter. Zij overlegde vorige week nog met de Europese Unie over een betere exitdeal voor het Verenigd Koninkrijk, maar zonder veel succes. Intussen komt de deadline van 29 maart - het moment van de brexit - almaar dichter bij.

DOSSIER BREXIT Een overzicht van alle brexitscenario's. Plus een reportage van bij de grens waar brexit letterlijk op zijn grenzen botst. Het brexitdossier van De Tijd.

In eigen land krijgt May af te rekenen met tegenstand uit haar eigen regering. Drie ministers - Greg Clark (Economie), Amber Rudd (Werk & Pensioenen) en David Gauke (Justitie) - waarschuwen vandaag in de Daily Mail voor een brexit zonder akkoord (no deal brexit).

Ze doen dat enkele dagen voor een nieuwe stemming in het Britse parlement over de brexit. Woensdag vergadert het Brits parlement. Op de agenda staat onder meer een amendement van twee parlementsleden, de Conservatieve ex-minister Oliver Letwin en de ex-Labourminister Yvette Cooper.

High Noon

De twee invloedrijke 'backbenchers' willen het parlement laten stemmen over een uitstel voor brexit als premier May tegen dan haar 'herziene' deal niet ter stemming heeft voorgelegd. In de Britse media wordt die stemming nu al als 'High Noon' voor brexit omschreven. In de feiten zou bij een 'ja' voor uitstel in Westminister het parlement de controle over het brexitproces van de regering overnemen.

Schermvullende weergave Minister van Economie Greg Clark (r.), naast Theresa May en Airbus-CEO Tom Enders op de luchtvaartshow van Farnborough in juli, wil ten alle prijze vermijden dat de Britten zonder deal de Europese Unie verlaten ©EPA

'Het zou beter zijn om de brexit uit te stellen, eerder dan uit de Europese Unie te crashen op 29 maart', stellen de drie ministers nu voor het eerst openlijk. De drie zwaargewichten uit de regering dreigen ermee voor uitstel van de brexit te stemmen in het parlement als mocht blijken dat er geen meerderheid is in het parlement voor May's deal.