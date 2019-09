Britse oppositie gunt Johnson voorlopig geen verkiezingen

Conservatief premier Boris Johnson wil Britse verkiezingen op 15 oktober als uitweg uit het brexitmoeras. De oppositie geeft echter pas haar benodigde steun als een no deal van tafel is.

Na weer een frenetieke dag vol bittere verwijten en politiek stratego heeft het Britse Lagerhuis de route naar een chaotische no-dealbrexit op 31 oktober gesloten. Dinsdagavond had een meerderheid van oppositieleden én 21 partijgenoten van Conservatief premier Boris Johnson al een motie aangenomen waardoor de backbenchers woensdag uitzonderlijk de parlementaire agenda konden bepalen. Doorgaans is dat het recht van de regering.

Verkiezingen

De oppositie wil pas verkiezingen goedkeuren als haar eigen wet is aangenomen die een no deal van tafel haalt. Dat kan dus volgende week gebeuren. Maar de oppositiepartijen willen ook de garantie dat Johnson hun no-dealwet zal naleven en dat hij de verkiezingsdag niet over de brexitdeadline tilt, zodat een no deal toch realiteit wordt.