Britten presenteren politici rekening voor brexitchaos

Als het Britse vertrek uit de Europese Unie volgens planning verlopen was, hadden de Britten niet meer deelgenomen aan deze Europese electorale race . Want na het brexitreferendum van juni 2016 zou het Verenigd Koninkrijk de EU eind maart van dit jaar verlaten hebben.

Maar niets liep zoals gepland. De Britse politici slaagden er de afgelopen jaren niet in de scheiding van de EU ordentelijk te regelen. Integendeel, de brexit draaide uit op een chaos en leidde eind vorige week tot de val van de Britse premier Theresa May .

Ongenoegen

Het ongenoegen over de brexitchaos weerspiegelt zich in het resultaat van de Europese verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De Britten presenteerden in eerste instantie de Conservatieven de rekening.