Buitenbeentje stuwt links-liberale D66 naar tweede plek

Met haar verrassende winst heeft D66-lijsttrekker Sigrid Kaag zich ontpopt tot het boegbeeld van progressief Nederland. Tegelijk krijgt ze tonnen kritiek, wat zelfs een nieuw woord opleverde: 'Kaaghaat'.

Het was hét beeld van de verkiezingsavond in Nederland woensdag: Sigrid Kaag die op een tafel staat te juichen, de armen in de lucht. Toen even na 21 uur de exitpolls werden bekendgemaakt, bleek haar links-liberale partij 27 zetels te hebben gehaald. Dat was een winst van acht zetels en maakte haar partij de op een na grootste. De volgende ochtend stond de teller op 24 zetels, maar dat kon de vreugde nauwelijks drukken.

Met de stevige winst tekende D66-lijsttrekker Kaag voor de verrassing van de Tweede Kamerverkiezingen. En ze slaagde erin de oude banvloek te doorbreken die zegt dat regeren voor D66 gelijk staat aan halveren. Telkens de partij in een coalitie zat, kreeg ze bij de verkiezingen daarop rake klappen. Met de 24 zetels evenaart de partij het recordpeil van 1994, toen D66 toetrad de eerste paarse regering van Wim Kok.

'Het is een krankzinnig avontuur', zei Kaag woensdagavond laat, verwijzend naar een uitspraak van D66-oprichter Hans van Mierlo. 'Als je begint aan een avontuur, geloof je in de boodschap. Maar je moet altijd afwachten of mensen die boodschap willen horen en/of overnemen. Het is ons gelukt.'

Kaag wierp zich nadrukkelijk op als uitdager voor premier Mark Rutte. Terwijl de andere lijsttrekkers zich leken neer te leggen bij een zege voor Rutte, boetseerde Kaag haar campagne rond 'nieuw leiderschap'. Ze schilderde de premier en VVD-lijsttrekker als een routineuze leider zonder visie, die er alles voor overheeft om toch maar in het Torentje - de werkkamer van de premier - te blijven zitten.

Haagse kaasstolp

Kaag is een buitenbeentje in de Haagse kaasstolp, het gesloten wereldje van politiek Den Haag. Ze werd pas vier jaar geleden politiek actief, toen ze voor D66 aan de slag ging als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De portefeuille was haar op het lijf geschreven, want Kaag had het grootste deel van haar carrière in het buitenland gewerkt, eerst als diplomaat, later bij de Verenigde Naties.

Haar kosmopolitische profiel past bij D66, maar botst buiten de partij op zoveel afkeer dat het een nieuw woord opleverde: 'Kaaghaat'. De politica krijgt voortdurend haat- en dreigberichten. 'Het wordt vrouwen moeilijker gemaakt zich uit te spreken in het publieke debat', zei ze onlangs. 'Wie zijn mond opendoet, krijgt een stortvloed van haat terug, met name van de anonieme toetsenbordridders op Twitter.'

Verrader

Dat ze met een Palestijn is getrouwd - een tandarts die ooit voor de beweging van Yasser Arafat werkte - werkt voor velen als een rode lap op een stier. 'Ik maak het al mijn hele leven mee', zei ze ooit. 'Maar het is nergens zo erg als in Nederland.' Afgelopen week beet Geert Wilders haar in een debat bij herhaling toe een 'verrader' te zijn omdat ze tijdens een officieel bezoek aan Iran een hoofddoek had gedragen.