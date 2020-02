CDU van Merkel lijdt pijnlijk verlies in Hamburg

De sociaaldemocraten blijven ondanks een fors verlies de sterkste partij in de havenstad Hamburg. De CDU van Angela Merkel verliest opnieuw. De extreemrechtse AfD verdwijnt mogelijk voor het eerst uit een Duits deelstaatparlement.

De Duitse sociaaldemocraten kunnen moed putten uit de deelstaatverkiezingen in het Duitse Hamburg. De SPD verloor volgens de eerste prognoses weliswaar 8 procentpunt, maar blijft met bijna 40 procent van de stemmen veruit de grootste partij in de lokale Bürgerschaft. Daardoor kan SPD-man Peter Tschentscher vermoedelijk 'Eerste Burgemeester' blijven in de havenstad.

8 SPD De SPD zou 8 procentpunten verliezen maar blijft veruit de sterkste kracht in Hamburg.

De groene partij heeft duidelijk de wind in de rug. De Grünen, waarmee de SPD de voorbije jaren in de coalitie zat, verdubbelden hun score in Hamburg tot 25 procent. Dat is een bijzonder sterke score, maar niet voldoende om partijchef Katharina Fegebank aan de burgemeesterssjerp te helpen.

AfD weg?

Opmerkelijk is het resultaat van de Alternative für Deutschland (AfD). De extreemrechtse partij blijft volgens de eerste prognose onder de kiesdrempel van 5 procent. Daarmee zou de AfD voor het eerst in haar geschiedenis verdwijnen uit een Duitse deelstaatparlement.

Veel Duitse politici maakten de AfD verantwoordelijk voor de moordpartij in de stad dichtbij Frankfurt. Daar vond enkele dagen geleden een bloedige extreemrechtse aanslag plaats. Bondskanselier Angela Merkel hekelde toen het 'gif van racisme en haat'.

Merkel

De CDU van Merkel haalt in Hamburg amper 11,5 procent van de stemmen, bijna 5 procentpunt minder dan in 2015. Daarmee boeken de christendemocraten hun slechtste resultaat ooit in Hamburg en zelfs de slechtste partijscore van alle deelstaatverkiezingen.

De CDU kreeg de voorbije weken bakken kritiek omdat ze samen met de AfD een politicus van de liberale FDP tot minister-president liet verkiezen in de Oost-Duitse deelstaat Thüringen. Dat was een ongeziene 'taboebreuk' in de Duitse naoorlogse geschiedenis.

In de nasleep van de saga in Thüringen kondigde Annegret Kramp-Karrenbauer, de gedoodverfde opvolgster van bondskanselier Angela Merkel, haar ontslag aan als CDU-voorzitter. Sindsdien woedt binnen de partij een zware strijd om het leiderschap.

Burgemeester

Voor de SPD is het resultaat in Hamburg een opsteker. De havenstad is een van de laatste overblijvende sociaaldemocratische bolwerken. De partij profiteerde wellicht van de populariteit van de pragmatische burgemeester Peter Tschentscher. Die verving in 2018 Olaf Scholz, die toen vicekanselier en minister van Financiën in de federale regering van Angela Merkel werd.