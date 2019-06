Chaos heerst bij Franse conservatieven na ontslag voorzitter

In Frankrijk hangt de rechtse partij Les Républicains (LR) in de touwen. De conservatieven gaan chaotische tijden tegemoet nu voorzitter Laurent Wauquiez opgestapt is.

Het vertrek van Laurent Wauquiez als voorzitter komt niet onverwacht. De positie van de veertiger, die minister was onder Nicolas Sarkozy, was onhoudbaar geworden na de dramatische prestatie van Les Républicains bij de Europese verkiezingen. Het rechtse blok, dat bekende presidenten als Charles de Gaulle en Jacques Chirac leverde, wist op 26 mei amper 8,5 procent van het electoraat te verleiden.

'Zeges behaal je samen. Nederlagen lijd je alleen. Ik moet mijn verantwoordelijkheid opnemen. Daarom treed ik terug als voorzitter', zei Wauquiez zondagavond op de Franse tv-zender TF1.

Op apegapen

Wauquiez had eind 2017 de macht gegrepen bij de Franse conservatieven. De partij lag toen al op apegapen. Niet alleen was haar presidentskandidaat, François Fillon, er niet in geslaagd door te stoten tot de tweede ronde van de presidentsrace. Enkele weken later verpletterde La République en Marche (LREM), de nieuwe partij van president Emmanuel Macron, rechts ook bij de parlementsverkiezingen.

Zeges behaal je samen. Nederlagen lijd je alleen. Ik moet mijn verantwoordelijkheid opnemen. Daarom treed ik terug als voorzitter. Laurent Wauquiez Ex-voorzitter Les Républicains

Van meet af aan lag Wauquiez onder vuur. Hij zou te eigengereid optreden. Heel wat partijgenoten verweten hem ook te ver naar rechts op te schuiven in een poging kiezers van het extreemrechtse Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen af te snoepen. Met die koers joeg hij evenwel heel wat gematigde Fransen in de armen van LREM.

Wederopbouw

De hamvraag luidt hoe het nu voort moet bij LR. 'Het rechtse kamp is aan een wederopbouw toe. Ik heb mijn best gedaan om iedereen te verenigen maar ik merk dat het risico op interne oorlogen en wraakacties gestegen is. En ik wil geen obstakel zijn tijdens die wederopbouw', verklaarde Wauquiez zijn vertrek.

Wie dan wel verzoening kan brengen in het conservatieve kamp, is voorlopig onduidelijk. Intussen lonkt de LREM nadrukkelijk naar ontevreden LR-leden. 'Als de conservatieve burgemeesters in de aanloop naar de lokale verkiezingen van 2020 mee een dam willen opwerpen tegen extreemrechts, verlaten ze nu LR', zei Sébastien Lecornu, een ex-LR-lid dat vandaag voor LREM in de regering zit.