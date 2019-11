'Conservatieve partij van Boris Johnson laat dreiging van brexit zonder deal vallen'

De Britse Conservatieven laten een dreiging van een brexit zonder deal vallen in hun campagne voor de komende parlementsverkiezingen. Dat schrijft de krant The Times, op basis van het verkiezingsmanifest dat ze kon inkijken.

In verschillende interviews in de Britse media liet Boris Johnson ook weten niet geïnteresseerd te zijn in een samenwerking met Nigel Farage en diens ‘Brexit party’. Farage had Johnson opgeroepen om zijn deal met de EU overboord te gooien en samen met hem de brexit uit te voeren.