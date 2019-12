De brexit komt er, wat nu?

Nu Boris Johnson een volstrekte meerderheid heeft gehaald bij de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, is het zo goed als zeker dat de Britten uit de Europese Unie stappen. Maar wat zijn de gevolgen daarvan voor ons land?

Het ziet er naar uit dat zal teruggegrepen worden naar de brexitdeal die Johnson eerder dit jaar sloot met Europa, want die moet hij nu, met zo'n ruime meerderheid, wel door het parlement krijgen.

Het compromis bestond erin dat na de brexit een harde grens op het Ierse eiland vermeden zou worden door die grens feitelijk in de Ierse zee te leggen. Via goederencontroles in de Noord-Ierse havens van Belfast en Larne zou die de facto tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk komen te liggen.

Dankzij dat compromis kan onderhandeld worden over een scheidingsverdrag en komt er geen harde brexit. Zo'n harde brexit dreigde ruim 40.000 jobs te kosten in ons land, voorspelde de KU Leuven.

Pond

Toch belooft de brexit onze bedrijven kopzorgen te bezorgen. Omdat het Verenigd Koninkrijk de interne markt verlaat, zullen er altijd douaneformaliteiten zoals aangiften en controles zijn. Tot eind 2020 verandert er niets. Het is pas in 2021 dat een nieuw handelsverdrag in werking zou moeten treden. Dan wordt de brexit voor het eerst voelbaar voor exportbedrijven. De kosten voor die bedrijven zullen oplopen door meer administratie en wachttijden aan de douane.

Het Britse pond tekende na de bekendmaking van de verkiezingsresultaten intussen zijn sterkste stijging tegenover de dollar op sinds april 2017. Nu er zekerheid is over een zachte brexit, is dat een opsteker voor de Britse economie.