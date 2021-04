De diepe kras in Teflon Mark

Vergeet Teflon Mark. De Nederlandse premier Rutte liep in de nacht van donderdag op vrijdag een diepe kras in zijn politieke imago op. Het vertrouwen in de rechts-liberaal is volledig weg.

Meer dan 13 uur. Zolang moest Rutte spitsroeden lopen in de Tweede Kamer. De ontslagnemende premier overleefde uiteindelijk een motie van wantrouwen dankzij de steun van zijn eigen liberale partij (VVD) en zijn coalitiepartners D66, het CDA en de ChristenUnie, maar aan een motie van afkeuring ontsnapte hij niet. Alleen de VVD bleef achter haar voorman staan. Het was toen al drie uur 's nachts en Rutte was diep door het stof gegaan om zijn politieke vel te redden.

Hij beloofde zijn 'stinkende best' te doen on het geschonden vertrouwen van de Tweede Kamer te herwinnen en bevestigde dat hij nogmaals premier van Nederland wil worden.

De essentie Premier Mark Rutte ontsnapte niet aan een motie van afkeuring in de Tweede Kamer.

Rutte had 'een verkeerde herinnering' over wat hij over CDA-lid Pieter Omtzigt had gezegd.

Volgende week moet een nieuwe 'verkenner' de politieke puinhoop ruimen.

De rol van Rutte in een toekomstig kabinet is onzeker.

De hele crisis draait om vier woorden: 'positie Omtzigt: functie elders'. Dat fragment werd gefotografeerd toen verkenner Kajsa Ollongren met een bundel nota's het Binnenhof halsoverkop verliet. Pieter Omtzigt is een uiterst populair CDA-kamerlid dat bij de verkiezingen van afgelopen maand genoeg stemmen haalde voor zes CDA-zetels. Hij bracht ook de zogenaamde toeslagenaffaire boven water.

Die slaat op het feit dat de belastingdiensten jarenlang onschuldige mensen vervolgden voor vermeend misbruik van kindertoeslagen. Het optreden van de fiscus leidde tot een reeks persoonlijke en financiële drama's bij de betrokkenen en leidde uiteindelijk tot de val van het kabinet-Rutte III. De woorden 'functie elders' leken aan te geven dat men van het lastige parlementslid af wilde.

Verkeerd herinnerd

Het kamerdebat draaide om het feit of Rutte over Omtzigt had gesproken of niet. Rutte had op televisie de week voordien staalhard ontkend dat hij over het CDA-lid had gesproken, maar uit de nota's die werden vrijgegeven op vraag van de Tweede Kamer bleek het tegendeel. Rutte had zelfs gesuggereerd Omtzigt minister te maken om het lastige parlementslid zo monddood te maken. De premier werd er door verschillende fracties van beschuldigd een leugenaar te zijn. Rutte ontkende heftig. Hij had zich het gesprek 'verkeerd herinnerd' en had dus niet bewust gelogen. Die uitleg werd op hoongelach onthaald. Rutte heeft op cruciale momenten wel eens meer last van een slecht geheugen.

We staan met zijn allen totaal voor aap. Wopke Hoekstra Leider CDA

De coalitiepartners trokken hun handen af van de premier. 'Het is een puinhoop, een blamage. Van A tot Z. We staan met zijn allen totaal voor aap', sneerde Wopke Hoekstra, de leider van het CDA, naar de premier. D66-leidster Sigrid Kaag vroeg hem op de man af: 'Hoe kunt u dan in de grootste crisis die we hebben in Nederland dat vertrouwen, dat denk ik weer geschaad is, alsnog herstellen?'

Kaag, die haar ambities om premier te worden niet heeft verborgen tijdens de verkiezingscampagne, hoopte dat Rutte na het dramatische kamerdebat zelf een boetekleed zou aantrekken. 'Ik zou er mijn conclusies aan verbinden', zei ze. Geert Wilders, de voorman van de populistische PVV, vertrouwde Kaag daarop toe: 'U heeft Rutte hiermee politiek onthoofd.'

Politieke chaos

Hoe het verder moet, is erg onduidelijk. Zeker is dat de rol van de verkenners in de formatie zwaar onder vuur ligt. De vier verkenners die waren aangewezen, speelden allemaal een belangrijke rol in het kabinet-Rutte III. Sinds 2012 heeft het Nederlandse koningshuis geen rol meer in de formatie. Voordien fungeerde koningin Beatrix als verkenner. Ze ontving de verschillende partijen en polste of die mee wilden stappen in een formatie en met welke partijen. Dan kwamen een informateur en later een formateur aan de beurt.

Bij de huidige kabinetsvorming zijn de verkenners, maar ook Rutte, hun rol ver te buiten gegaan. Het ging niet om het aftoetsen van mogelijke coalitiepartners maar ook al om het invullen van kabinetsfuncties, zoals bleek bij het noemen van Omtzigt voor een ministerpost.

Doorstart

De voorlopige conclusie is dat een doorstart wordt gemaakt met één verkenner. Dat moet iemand met 'gezag' zijn die ver van de huidige politiek staat. Maar Rutte heeft de hoop niet verloren dat hij een centrale rol kan blijven spelen in de formatie. Voor D66 is dat allesbehalve zeker.

Zolang de liberale voorman Mark Rutte heet, heeft niemand veel zin in coalitiegesprekken.

Door de stemming van vrijdagochtend is een voortzetting van Rutte III met dezelfde partners haast het enige scenario. Naar rechts kijken met de populisten van PVV, FvD en JA21 was eerder uitgesloten. Nu hebben alle linkse partijen de motie van wantrouwen van Rutte gesteund en lijkt ook in die hoek geen appetijt voor een coalitie met de liberale voorman te bestaan.