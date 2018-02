De roos bloeit niet langer in Europa

In Europa staat de sociaaldemocratie onder grote druk, zoals de neergang van de Duitse SPD leert. De symbolische roos verloor veel van haar aantrekkingskracht.

In 1981 legde de toenmalige Franse president François Mitterrand een roos op het graf van Jean Jaurès, een linkse leider die vermoord werd aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. De roos werd een symbool van de sociaaldemocratie en zou in verschillende landen bloeien. Maar de laatste tien jaar is het verval onmiskenbaar.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De neergang van de Duitse SPD illustreert hoe erg de sociaaldemocratie in ongenade is gevallen bij de kiezer. In maart vorig jaar werd Martin Schulz (62) nog binnengehaald als de grote messias die de sociaaldemocraten opnieuw naar het kanselierschap zou leiden. Op het SPD-congres kreeg Schulz toen de volle 100 procent van de stemmen. Maar in september volgde de ontnuchtering al. De SPD zakte bij de verkiezingen weg tot een goede 20 procent. De oudste volkspartij van Duitsland zwalpte stevig.

En het kan nog erger. Deze week vielen de sociaaldemocraten in een peiling van de boulevardkrant Bild terug tot 15,5 procent. De SPD was daarmee niet eens de tweede Duitse partij, want de extreemrechtse AfD haalde 16 procent. De SPD werd op die manier gevloerd door de nieuwkomer in het parlement. De diepe interne verdeeldheid over het andermaal afsluiten van een grote coalitie met de christendemocraten van kanselier Angela Merkel ligt aan de basis van de helletocht. Net als de stevige ideologische discussies over de politieke lijn.

Die ideologische lijn werd de Franse PS vorig jaar fataal bij de presidentsverkiezingen. President François Hollande legde een slecht parcours af en zijn populariteit daalde tot een ongezien dieptepunt. Zo diep dat hij als eerste president sinds de installatie van de Vijfde Republiek in 1958 zelfs geen tweede ambtstermijn meer ambieerde.

Na woelige voorverkiezingen kwam de onbekende Benoît Hamon als PS-kandidaat uit de bus. Zijn programma was radicaal-links. Dat deed de rechtervleugel van de PS overlopen naar de partij van Emmanuel Macron terwijl de linkerzijde van de PS werd afgemaakt door La France Insoumise van Jean-Luc Mélenchon. De PS eindigde op een vijfde plaats bij de presidentsverkiezingen, een ongezien slecht resultaat.

Bij de Franse sociaaldemocraten is de malaise compleet. Hamon is inmiddels met een eigen beweging begonnen, en over het leiderschap van de PS is een gevecht aan de gang. De kans dat een PS-kandidaat de volgende tien jaar een roos op het graf van Jaurès gaat leggen is klein, zoniet onbestaande.

Regeren kost stemmen. Dat ondervond ook de PvdA in Nederland. De partij verschrompelde bij de stembusgang van 2017. Ze betaalde de prijs voor het besparingsbeleid dat ze met de rechts-liberale premier Mark Rutte voerde.

Het referentiepunt van de sociaaldemocraten blijft Zweden. Tussen 1940 en 1998 haalde de partij er tussen 40 en 55 procent van de stemmen. Zweden werd het voorbeeld van sociaaldemocratisch bestuur: een welvaartsstaat met een sociaal gecorrigeerde markteconomie. Bij de eeuwwisseling veranderde dat plaatje en belandde de partij zelfs in de oppositie. Nu leiden de sociaaldemocraten een wankel minderheidskabinet.

Het Europese electoraat is sinds de financiële crisis van 2008 en zeker sinds het begin van de eurocrisis in 2010 heel wat minder geduldig met partijen die besturen. In dat opzicht is Griekenland het beste voorbeeld. In 2009, vlak voor de eurocrisis uitbrak, haalden de sociaaldemocraten van PASOK nog een ruime verkiezingsoverwinning met 43,9 procent van de stemmen. Nadien werd de partij van de kaart geveegd.

De PASOK werd op links ingehaald door het radicaal-linkse Syriza van huidig premier Alexis Tsipras.

In Spanje kon de PSOE niet profiteren van de dalende populariteit van de conservatieve premier Mariano Rajoy. Partijleider Pedro Sánchez zag zijn aanhang in acht jaar halveren. De PSOE kreeg op de linkerflank ook concurrentie van de grassrootsbeweging Podemos. In Portugal kon traditioneel links de meubelen redden door op te schuiven in de richting van uiterst-links.

De trend van radicalisering is misschien nog het duidelijkst in het Verenigd Koninkrijk. Met een stevig links programma haalde de radicale partijleider Jeremy Corbyn vorig jaar 40 procent van de stemmen. Dat is het beste resultaat sinds 2001. Dat waren de hoogdagen van premier Tony Blair, die met zijn derde weg de toekomst van de sociaaldemocratie uitgetekend leek te hebben. Net als de Duitse kanselier Gerhard Schröder, die eveneens hervormingen doorvoerde die niet bepaald links waren.