Deense socialisten scoren met ruk naar rechts

De Deense sociaaldemocraten stevenen woensdag af op winst bij de parlementsverkiezingen. De partij piekt sinds ze voor een hard en rechts migratiebeleid koos.

Gesloten grenzen, vrouwen die hun uitkering verliezen als ze niet emanciperen en kinderen die niet naar school mogen als ze geen Deens praten. Het lijken voorstellen van extreemrechts, maar in Denemarken komen ze uit de koker van de sociaaldemocratische partij. Sinds die in 2015 een verkiezingsnederlaag leed, gooide ze het roer om om haar kiezers terug te winnen die massaal naar de extreemrechtse Volkspartij waren overgelopen.

Onder de nieuwe topvrouw Mette Frederiksen koos de partij voor een hard migratiebeleid en die gok lijkt goed uit te draaien. De peilingen voorspellen dat de sociaaldemocraten woensdag bij de parlementsverkiezingen de grootste worden, met bijna 30 procent van de stemmen. De liberale partij van premier Lars Løkke Rasmussen zou 18 procent halen.

Dat is niet alleen aan de migratiestandpunten te danken, Frederiksen en co. scoren evengoed met linkse voorstellen op sociaal-economisch vlak. Het pleidooi voor meer overheidsuitgaven, hogere belastingen voor de rijken en een plan om het systeem van vervroegde pensioenen te versoepelen is voor de traditionele arbeidersachterban van de partij onweerstaanbaar.

Naar rechts

De Volkspartij, die in 2015 nog de tweede partij van Denemarken werd met haar harde standpunten over migratie, likt intussen haar wonden. Volgens de peilingen zou ze de helft minder stemmen halen, zo’n 11 procent. Ze verliest niet alleen stemmen aan de sociaaldemocraten, maar ook aan twee extremere partijtjes aan de rechterzijde.

Deense parlementsverkiezingen De Denen kiezen woensdag een nieuw parlement. 13 partijen dingen naar de gunst van de kiezer, waaronder twee nieuwe nationalistische bewegingen. De sociaaldemocratische partij van Mette Frederiksen lijkt op een overwinning af te stevenen. Rond 20 uur 's avonds worden de eerste exitpolls verwacht.

De partij was de voorbije jaren incontournabel in de Deense politiek. De grote doorbraak van de Volkspartij in 2001 en de daaropvolgende twee decennia van gedoogsteun aan alle rechtse regeringen leidden ertoe dat het Deense migratiebeleid naar rechts opschoof.

Intussen heeft Denemarken een speciaal beleid voor 29 gettowijken, waar mensen niet leven volgens ‘de Deense waarden’. Een programma moet er de orde herstellen: oude woningen worden gesloopt, mensen moeten verhuizen en er komen speciale wetten. Die bestraffen onder meer misdrijven in de getto’s dubbel zo hard als andere.

Omdat Denemarken niet meedoet aan de Europese asielafspraken kan het ook de toegang tot de sociale zekerheid voor nieuwkomers beperken en is de bijstand voor hen lager dan voor Denen. Onder meer het Vlaams Belang laat zich daar graag door inspireren.

Juwelenwet

En dan zijn er nog de juwelenwet, waardoor de politie het recht heeft migranten aan de grens te fouilleren en hun juwelen en geld af te nemen, en het plan om criminele asielzoekers vanaf 2021 naar een eiland te verbannen. Die plannen zijn nog niet in de praktijk gebracht, maar het signaal is duidelijk.

Het tiende van de bevolking die in het buitenland werd geboren klaagt dat er almaar meer racisme en discriminatie is. Cijfers van de Deense politie bevestigen dat. Vorig jaar piekten de haatmisdrijven tegen migranten en moslims. Maar Frederiksen blijft een hard beleid verdedigen. ‘Je bent geen slecht persoon omdat je je zorgen maakt over immigratie’, zei ze eerder deze maand.