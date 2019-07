Derde dag Europese top stuit op dezelfde impasse

De Europese top over de topjobs is zijn derde dag ingegaan. Maar de puzzel ligt nog altijd even moeilijk.

'Als de vermoeidheid niet zo groot was geweest, zat er dinsdag een akkoord in over de Europese topfuncties', zei de Portugese premier Antonio Costa bij zijn aankomst op de top. Raadsvoorzitter Donald Tusk schorstte maandagmiddag de zitting na een avond en nacht ononderbroken overleg.

Dinsdag begint de top, net als zondag, met vertraging. Tusk houdt eerst bilateraal overleg met een aantal regeringsleiders. Pas om 14 uur start de top, tweet de woordvoerder van Tusk. De ervaring van de voorbije twee dagen leert dat die bilaterales wel eens durven uitlopen.

De druk op de regeringsleiders is groot. Woensdag verkiest het Europees Parlement zijn voorzitter.

Tusk zal dinsdag met een nieuwe reeks namen voor de vier jobs moeten komen: de opvolger van Jean-Claude Juncker aan het hoofd van de Europese Commissie, de vervanger van Donald Tusk op de Europese Raad, een nieuwe Europese minister van Buitenlandse Zaken en een nieuwe voorzitter van het Europees Parlement, voor vijf jaar of tweemaal 2,5 jaar.

De druk is groot, vooral voor die laatste functie. Morgen verkiest het Europees Parlement zijn eigen voorzitter. De eerste zitting in Straatsburg ging deze morgen van start. Als er geen witte rook is uit Brussel wordt de parlementsverkiezing een open race en dat kan het globale plaatje beïnvloeden. Er is een kans dat die verkiezing wordt uitgesteld, maar dan kan het parlement in tussentijd eigenlijk nergens aan beginnen.

Het eerste namenpakket

Tusk legde maandag een pakket namen neer: de sociaaldemocraat Frans Timmermans op de stoel van Commissievoorzitter Juncker, Kristalina Georgieva van de centrumrechtse EVP, die haar sporen verdiende in de top van de Wereldbank, zou Tusk opvolgen als Raadsvoorzitter en Manfred Weber, het boegbeeld van de EVP, krijgt twee mandaten van 2,5 jaar als voorzitter van het Europees Parlement.

Margrethe Vestager, het liberale boegbeeld, wordt dan vicevoorzitter van de Europese Commissie, al komt die beslissing eigenlijk alleen toe aan de nieuwe Commissievoorzitter. Premier Charles Michel werd aanvankelijk getipt als de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, maar verdween nadien weer van het bord.

EVP eist hoofdprijs

Over dat pakket kon geen overeenstemming bereikt worden. De juiste balans, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, ontbrak. Ook Noord- en Zuid-Europa zijn niet vertegenwoordigd, klinkt het. Maar het echte gevecht is er een tussen de twee grootste politieke partijen, de centrumrechtse EVP en de sociaaldemocratische S&D. De EVP eist als grootste partij de belangrijkste job, die van Juncker, op.

Incident bij opening Europees Parlement Het Europees Parlement gaf dinsdag in Straatsburg het startschot voor de nieuwe legislatuur. Tijdens de korte openingszitting heette uittredend voorzitter Antonio Tajani zijn 750 collega's van harte welkom, maar een eed hoefden de parlementsleden niet af te leggen. Na het welkomstwoord van Tajani konden de parlementsleden luisteren naar een uitvoering van 'Ode aan de Vreugde', het Europees volkslied. Parlementsleden als Gerolf Annemans (Vlaams Belang) en Derk Jan Eppink (Forum voor Democratie) die niet rechtstonden kregen een uitbrander. "Rechtstaan is een teken van respect. Als u het volkslied van een ander land hoort, staat u ook recht", zei Tajani. De 29 leden van de Brexit Party keerden zich zelfs ostentatief met hun rug naar voren.

Timmermans wordt ook gecontesteerd door de Oost-Europese landen en Italië. Bij de Oost-Europeanen heeft dat te maken met zijn huidig mandaat in de Europese Commissie. Timmermans is als rechterhand van Juncker bevoegd om op te treden tegen inbreuken tegen de democratie en rechtsstaat in Europa en botste daardoor al herhaaldelijk met de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Poolse nationalistische PiS-partij. Hij had onder meer kritiek op de politieke controle van de Poolse rechterlijke macht.

Oost-West

De Oost-Europeanen maken van de benoeming van Timmermans een Oost-Westconflict. De Spaanse premier Pedro Sanchez noemde het dinsdagochtend 'onaanvaardbaar dat Timmermans wordt geweigerd omdat hij de Europese principes en waarden verdedigt'. De Italiaanse premier Giuseppe Conte is zoals altijd de gevangene van de sterkste man in de regering, zijn vicepremier Matteo Salvini. Die wil ook niet weten van Timmermans.

Het is onaanvaardbaar dat Frans Timmermans geweerd wordt omdat hij de principes en waarden van de Europese Unie verdedigt. Pedro Sanchez Spaans premier

De puzzel ligt dus bijzonder moeilijk. 'Kan je grote landen als Italië of het Oost-Europese blok zomaar wegstemmen?' vroeg de Duitse kanselier Angela Merkel zich maandag af. 'We moeten creatief zijn,' gaf ze dinsdag bij het binnenkomen in het Raadsgebouw aan. 'Iedereen moet wat bewegen,' voegde ze eraan toe.

Dat de Bulgaarse premier Bojko Borisov zijn handen van Georgieva aftrok, alleszins als voorzitter van de Europese Raad, maakt het allemaal nog ingewikkelder. Georgieva was zelf nooit premier en normaal gezien wordt de Raadsvoorzitter gekozen uit de 'eigen kring' van Europese leiders.

Puzzel herleggen

Om vandaag een akkoord te vinden, moet een deel van de puzzel dus zeker worden herlegd. Conte tipte Georgieva al als Commissievoorzitter. De Bulgaarse heeft ervaring in de Europese Commissie. Ze werkte in Brussel als Europees commissaris voor Humanitaire Hulp vanaf 2010.

Als Frans Timmermans plaats ruimt voor een EVP-vrouw aan het hoofd van de Commissie, kan Charles Michel opgevist worden als de liberale kandidaat voor voorzitter van de Europese Raad.

In de Commissie-Juncker was ze commissaris voor Begroting. In 2017 verliet ze de Commissie om terug te keren naar de Wereldbank. Ze had het vooral aan de stok met Junckers kabinetschef Martin Selmayr, die zich met alles wat bemoeide.

De vraag is of Tusk verder borduurt op de rol van de Spitzenkandidaten en dus vasthoudt aan Frans Timmermans voor de Commissie en Manfred Weber aan het hoofd van het parlement. Mogelijk schuift hij de spits van de liberalen, Margrethe Vestager, naar voren, waarbij Timmermans dan doorschuift naar de job van buitenlandminister.

Compensatie

Het is een compromis dat zeker ook de steun van de Franse president Emmanuel Macron geniet. Maar dan moeten de twee grootste partijen wel een bijkomende compensatie krijgen. Bovendien maken de Oost-Europese landen zich op om ook een blok te vormen tegen Vestager.

In de coulissen van de Europese Raad gonst het van namen die als wit konijn uit de hoed getoverd kunnen worden, vooral met een centrumrechtse EVP-signatuur: Michel Barnier, de brexitonderhandelaar die een goede relatie opbouwde met het grootste deel van de regeringsleiders en Ursula von der Leyen, de Duitse minister van Defensie die in Elsene geboren werd, circuleren.

Charles Michel

