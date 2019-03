Doorbraak Baudet ondermijnt Nederlandse regering

Thierry Baudet heeft een fragmentatiebom gedropt in de Nederlandse politiek. Door de monsterzege van zijn Forum voor Democratie (FvD) wankelt de regering van Mark Rutte.

Goed, premier Mark Rutte had er zich op voorhand al bij neergelegd dat zijn coalitie bij de provincieraadsverkiezingen van woensdag een fikse klap zou krijgen. Hoewel het om regionale verkiezingen ging, had de stembusslag ook een impact op de nationale politiek. Het zijn immers de provinciebesturen die de Eerste Kamer - het Nederlandse equivalent van onze Senaat - samenstellen.

Zoals de peilingen hadden voorspeld, verloor de regering haar meerderheid in de Eerste Kamer. Volgens de voorlopige uitslag bezetten de vier partijen nog 31 van 75 senaatszetels, tegen 38 voor de verkiezingen. Vooral de coalitiepartijen D66 en CDA kregen zoals verwacht rake klappen. De links-liberale D66 zou zelfs 6 van haar 10 zetels moeten opgeven.

Maar ook premier Rutte kreeg een opdoffer van formaat. Zijn liberale partij VVD is niet langer de grootste. De VVD strandde op 12 zetels, een verlies van een. Dat is evenveel als Forum voor Democratie, de rechts-populistische partij die bij haar debuut meteen 12 zetels binnenhaalde. In stemmenaantal overvleugelde FvD zelfs de VVD: 14,4 procent tegen 13,8 procent.

Politieke capitulatie

'Vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen', zei FvD-leider Thierry Baudet in zijn overwinningstoespraak. De zege was volgens hem noodzakelijk om 'het land weer van ons te maken en een einde te maken aan het tijdperk van morele, politieke en culturele capitulatie'. In een adem zette hij premier Rutte weg als een 'onbenul'.

'We sturen een boodschap aan Mark Rutte: FvD langer negeren lukt je nooit', zei Baudet nog. De monsterzege van FvD brengt de premier inderdaad in een lastig pakket. Rutte staat voor de moeilijke beslissing of hij in zijn beleid nu een bocht naar links of naar rechts moet maken.

Voor de verkiezingen leek Rutte te opteren voor een samenwerking met de linkse oppositie, die in de Eerste Kamer gedoogsteun zou kunnen geven aan de regering. Hij lanceerde onlangs het voorstel voor een CO2-taks, waarmee hij GroenLinks de hand reikte. Die partij was woensdag trouwens een van de winnaars met een winst van vijf zetels.

'Klimaatgekkigheid'

De doorbraak van Baudet illustreert echter dat veel kiezers een 'links' klimaatbeleid niet lusten. FvD voerde campagne tegen de 'klimaatgekkigheid' van de gevestigde partijen in Den Haag. De klimaatambities van de regering - die de CO2-uitstoot tegen 2030 wil halveren - is onnodig en kost alleen maar handenvol geld, beweerde Baudet.

Als Rutte doorzet met de geplande samenwerking met de linkse oppositie, dreigt hij de rechtervleugel van de VVD van zich te vervreemden. Maar als hij zijn klimaatambities inslikt, kunnen zijn coalitiepartners D66 en ChristenUnie in opstand komen. En dan dreigt zijn derde kabinet gevaarlijk te gaan wankelen.

Rutte onder druk

Bovendien staat de positie van Rutte zelf onder druk. NRC Handelsblad schreef afgelopen weekend dat in de VVD steeds meer ongenoegen is over de premier, die al sinds 2010 aan de macht is. Uit een peiling bij lokale VVD-politici bleek dat twee derde vindt dat het tijdperk-Rutte ten einde loopt en dat de partij nood heeft aan 'een frisse wind' en 'vers bloed'.