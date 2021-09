Doorbraak in Nederlandse formatie op til

Na meer dan zes maanden impasse lijkt Nederland dan toch zicht te krijgen op een nieuwe regering. D66, dat zich tot nu verzette tegen een voortzetting van de huidige coalitie, zou zijn kar keren.

Er lijkt een doorbraak te zijn in de Nederlandse regeringsformatie, die al meer dan zes maanden aanmoddert. Volgens de Nederlandse media overwegen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dan toch een doorstart van de huidige coalitie. Dat was de meest logische optie na de verkiezingen van 17 maart, maar botste op een veto van de sociaal-liberale partij D66.

D66 kwam bij de verkiezingen als verrassende tweede partij uit de bus, na de liberale VVD van premier Mark Rutte. D66 boekte forse zetelwinst met de belofte van 'nieuw leiderschap' en wou volop voor een zo progressief mogelijke coalitie gaan. Vooral regeren met de ChristenUnie lag moeilijk, omdat de standpunten van beide partijen over abortus en euthanasie ver uit elkaar liggen, waardoor vier jaar stilstand op medisch-ethisch vlak dreigt.

Bij een doorbraak wacht een volgende pittige uitdaging: onderhandelen over het regeringsprogramma.

Partijleider en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag lonkte naar de PvdA en GroenLinks. Die vrijage werd bemoeilijkt doordat beide partijen zich aan elkaar vastgeklonken hadden. VVD en CDA blokkeerden elke poging om met beide partijen in een regering te stappen, omdat die te links zou zijn en mathematisch niet nodig. Hun favoriet is al van in het begin een regering-Rutte III.

Ultieme poging

Om de impasse te doorbreken verkende informateur en VVD-veteraan Johan Remkes de voorbije dagen meerdere pistes, van een minderheidskabinet met VVD, CDA en D66 tot een extraparlementair kabinet, dat uit politici van meerdere partijen bestaat en een ongebonden relatie met de Tweede Kamer heeft. Die vielen telkens op een koude steen.

Woensdag verzamelde Remkes de partijvoorzitters van negen partijen 'uit het politieke midden' om de tafel in een ultieme poging een doorbraak te bereiken. Die lijkt er te komen. Na urenlange gesprekken zou Kaag haar verzet tegen een regering-Rutte III hebben laten varen. Woensdagavond overlegden de fracties van VVD, CDA en D66 over een doorstart, maar D66 nam nog geen besluit. Donderdagmiddag gaan de gesprekken verder.

Dit weekend had Kaag al een opening gelaten om toch met de ChristenUnie te regeren. In een speech op een partijbijeenkomst in Amsterdam zei ze toen dat Nederland naar een doorbraak snakte.