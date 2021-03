Dubbel verlies CDU gooit verkiezingsstrijd open

De rivalen van de Duitse christendemocraten ruiken bloed nadat de CDU bij verkiezingen in twee deelstaten rake klappen heeft gekregen.

Het Duitse verkiezingsseizoen is begonnen met een dubbele nederlaag voor de CDU van bondskanselier Angela Merkel. Bij deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg en in Rijnland-Palts moesten de christendemocraten fors verlies slikken en zakten ze naar een historisch dieptepunt. Het is een duister omen in een 'Superwahljahr' met nog vijf regionale verkiezingen en als klapper de nationale verkiezingen eind september.

Natuurlijk spelen regionale factoren een grote rol in de dubbele nederlaag van zondag. In Baden-Württemberg is de groene minister-president Winfried Kretschmann met zijn pragmatische en conservatieve beleid ook razend populair bij de christendemocratische achterban. En opnieuw slaagde de lokale CDU in Rijnland-Palts er niet in de kordate sociaaldemocratische leider Malu Dreyer van haar troon te stoten.

30% Peilingen In de peilingen is de CDU van bondskanselier Angela Merkel onder de drempel van 30 procent gezakt.

Maar op de achtergrond spelen ook nationale motieven. De CDU betaalt een prijs voor de stroeve strijd tegen corona, met een vaccinatiecampagne die maar niet op kruissnelheid komt. Vooral de CDU-minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, is de gebeten hond. En dus lijkt de CDU toch niet zo onaantastbaar als de peilingen tot voor kort lieten uitschijnen. Enkele weken geleden nog was de partij goed voor 37 procent van de stemmen. Maar dat is pijlsnel onder 30 procent gezakt.

Paars-groen

Het kan bij de landelijke verkiezingen van 26 september nog spannend worden. De sociaaldemocratische kandidaat-kanselier Olaf Scholz droomde maandag luidop van een paars-groene regering van zijn SPD, de groenen en de liberale FDP. 'Het is mogelijk Duitsland te besturen zonder de CDU in de regering', zei hij. 'Die boodschap is nu wel duidelijk gegeven.'

Het is mogelijk Duitsland te besturen zonder de CDU in de regering. Olaf Scholz Kandidaat-kanselier SPD

De CDU kampt ook met een leiderschapscrisis. Na 16 jaar aan de macht haakt Angela Merkel af voor de Bondsdagverkiezingen van september. De partij kan dus niet meer profiteren van een kanseliersbonus. Om de zaak nog erger te maken draaide de orkestratie van haar opvolging uit op een complete chaos. Uiteindelijk werd in januari Armin Laschet, de minister-president van Noordrijn-Westfalen, gekozen als nieuwe CDU-voorzitter.