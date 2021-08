Duitse SPD schudt kiesstrijd op met forse remonte...

De Duitse sociaaldemocraten maken een remonte in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen van 26 september. Zij profiteren vooral van de rampzalige campagne van de christendemocraten.

De Duitse christendemocraten zijn in alle staten. Krap vijf weken voor de parlementsverkiezingen staat het kartel van CDU en haar Beierse zusterpartij CSU onder zware druk. In de jongste peiling zinkt CDU/CSU weg tot 22 procent. Dat zou betekenen dat de Union zowat een derde van zijn kiezers kwijtspeelt.

CDU/CSU staat inmiddels op gelijke hoogte met de SPD, waarmee ze al vier jaar in de regering zit. De sociaaldemocraten maakten onlangs een opmerkelijke remonte. Half juli werden ze nog op 17 procent gepeild en leek de partij klaar voor de marginaliteit, zoals elders in Europa gebeurde met gelijkgestemde partijen.

41% Voor Scholz Als de Duitsers rechtstreeks voor hun bondskanselier zouden kunnen kiezen, kreeg de SPD-kandidaat Olaf Scholz 41 procent van de stemmen.

Plotseling kunnen de sociaaldemocraten dromen van het kanselierschap voor Olaf Scholz, hun lijsttrekker en de huidige minister van Financiën. Scholz kan zelfs buiten de partij op veel steun rekenen. Liefst 41 procent van de Duitsers zou op hem stemmen bij rechtstreekse kanseliersverkiezingen.

Serie flaters

Scholz geeft zijn belangrijkste rivaal, Armin Laschet, het nakijken. De lijsttrekker van CDU/CSU zou bij een direct kanseliersduel 16 procent scoren. Laschet was nooit het populairste kopstuk van de partij maar sinds zijn aanwijzing als 'Spitzenkandidat' sleurde hij met een serie flaters zijn partij omlaag.

Laschet reageerde bijvoorbeeld traag toen Noordrijn-Westfalen, waar hij deelstaatpremier is, in juli getroffen werd door zware watersnood. Hij schoot ook onbedaarlijk in de lach tijdens een ingetogen toespraak van president Frank-Walter Steinmeier. En als klap op de vuurpijl werd Laschet beschuldigd van plagiaat.

Op een congres in Berlijn probeerden de christendemocraten zaterdag een doorstart te maken. Ook bondskanselier Angela Merkel en de Beierse CSU-kopman Markus Söder werden opgetrommeld om de campagne nieuw leven in te blazen. En ook om de buitenwereld te tonen dat de rangen gesloten blijven.

Kritiek

Intern zwelt de kritiek op de aanpak van Laschet onverminderd aan, melden de Duitse media. Ook tussen CDU en CSU wringt het steeds meer. Op het congres zaterdag sprak Söder weliswaar zijn steun uit voor Laschet, maar zette hij vooral zichzelf in de kijker.

Zoals altijd hangt het uiteindelijk af van de kanselierskandidaat. Markus Söder Beierse minister-president

In een toespraak van een half uur - twee keer zolang als afgesproken - hamerde Söder op enkele CSU-eisen die niet in Laschets verkiezingsprogramma voorkomen, zoals een belastingverlaging voor kmo's. En hij drong aan op een scherpere, 'verstandige' verkiezingscampagne.

Volgens veel CDU'ers heeft Söder nooit kunnen verkroppen dat hij de strijd om het lijsttrekkerschap verloor van Laschet. Zelf schuift Söder elke verantwoordelijkheid voor de slechte campagne van zich af. 'Zoals altijd hangt het uiteindelijk af van de kanselierskandidaat', zei hij zaterdag droogjes.

Tijdperk-Merkel

De rommelige campagne illustreert dat CDU/CSU worstelt met het einde van het tijdperk-Merkel. Die zwakte speelt de rivalen in de kaart. In de lente liepen de groenen nog in op CDU/CSU na de nominatie van Annalena Baerbock als lijsttrekker. Maar een rist blunders kelderde al snel de hoop op een groene bondskanselier.

Laschet rekent op 30 procent voor zijn christendemocratische CDU/CSU.

Olaf Scholz daarentegen liep wel een feilloos parcours, al leverde dat geen spetterende campagne op. Hij wist wel gebruik te maken van zijn functie als minister. Scholz scoorde punten met de miljardensteun in volle coronacrisis en maakte snel noodfondsen vrij na de watersnood halfweg juli.