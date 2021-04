Duitse groenen kiezen co-voorzitter Baerbock als kandidaat-kanselier

De Duitse groenen schuiven co-voorzitter Annalena Baerbock naar voren als kandidaat-kanselier. Zij moet haar partij naar winst leiden tegenover de verzwakte CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel.

In alle rust hebben de ecologisten van Bündnis 90/Die Grünen maandag de knoop doorgehakt. De partij trekt eind september met Annalena Baerbock als 'Spitzenkandidat' naar de kiezer. Baerbock sprak dat af met Robert Habeck, met wie ze al drie jaar de Duitse groenen leidt. Het partijbestuur stemde maandagochtend in met de regeling.

Ik sta voor vernieuwing, anderen staan voor het status quo. Annalena Baerbock Lijsttrekker en co-voorzitter Duitse groenen

De 40-jarige Baerbock noemde haar kandidatuur 'een nieuw hoofdstuk voor onze partij en, als we het goed doen, ook voor ons land'. De groenen hebben al geruime tijd de wind in de zeilen en staan in de peilingen op een stevige tweede plaats, met een score van zowat 22 procent. Dat doet sommigen al dromen van het kanselierschap.

Klimaatbeleid

'Ik sta voor vernieuwing, anderen staan voor het status quo', zei Baerbock. Zij wil inzetten op klimaatbeleid, 'de opdracht van onze tijd'. Maar er moet volgens haar ook fors worden geïnvesteerd in onder meer justitie, veiligheid en sneller internet. Baebock geldt als een van de jonge realo's bij de groenen, die zweren bij een pragmatisch beleid.

'Nu gebeurt wat jarenlang onmogelijk leek', zei co-voorzitter Habeck. 'We strijden om het kanselierschap.' Hij benadrukte dat de verkiezingscampagne een collectieve zaak wordt. 'We zullen samen groeien in plaats van tegen elkaars benen te trappen', zei hij.

CDU versus CSU

Dat was een verwijzing naar de ruwe machtsstrijd bij de christendemocraten, waar Armin Laschet en Markus Söder met getrokken messen tegenover elkaar staan. Laschet is voorzitter van de CDU en minister-president van Noordrijn-Westfalen. Söder is het boegbeeld van de Beierse zusterpartij CSU en minister-president van Beieren.