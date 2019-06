Duitse realitycheck voor groene dromers

Terwijl Groen bij onze verkiezingen onder de verwachtingen bleef, werden hun Duitse broeders met 20 procent de tweede partij. ‘De groenen bij ons praten de mensen een schuldgevoel aan, de Grünen geven de mensen hoop.’

De verwachte groene golf bleek bij de verkiezingen van 26 mei niet meer dan een rimpeling. Voor het Vlaams Parlement haalde Groen 10 procent van de stemmen, waarmee de partij als zesde eindigde en zelfs de gewonde sp.a niet achter zich kon laten. Het contrast met de Duitse Grünen kan moeilijk groter: bij de Europese verkiezingen werden die met 20 procent de tweede partij. De recentste peilingen geven hen zelfs meer dan 25 procent, waardoor ze de christendemocratische CDU-CSU-alliantie van bondskanselier Angela Merkel van de troon kunnen stoten als grootste partij.

Zowel in Vlaanderen als in Duitsland stonden groene thema’s de afgelopen maanden bovenaan de politieke agenda. In Vlaanderen waren er de klimaatbetogingen en jongeren die spijbelden voor het klimaat, bij onze oosterburen gebeurde hetzelfde. De vraag luidt dan ook: waarom hebben de Duitse Grünen daar electoraal van kunnen profiteren en het Vlaamse Groen niet?

Officieel luidt het bij Groen nog altijd dat ze een van de winnaars van de verkiezingen zijn. ‘Dit is onze vierde verkiezingsoverwinning op rij’, verkondigde voorzitster Meyrem Almaci op de avond van de verkiezingen. Ze wees erop dat haar partij de grootste is in Brussel, Gent en Leuven. De rest van de kaart kleurt evenwel nog steeds N-VA-geel en zelfs almaar vaker Vlaams Belang-bruin.

‘We laten ons geen nederlaag aanpraten’, zegt het Brusselse kopstuk Tinne Van der Straeten. ‘Behalve de PVDA en het Vlaams Belang zijn we de enige partij die erop vooruit gaat. In percentages halen we misschien niet de score van 1999. Als we naar het zetelaantal kijken, zullen er nooit meer groenen in het parlement hebben gezeten. Natuurlijk had het meer mogen zijn, maar we kunnen hier op verder bouwen.’

Groene steden

Hoe anders ziet de Duitse kaart eruit: de Grünen werden bij de Europese verkiezingen de grootste partij in de acht grootste steden van de Bondsrepubliek. Dat gebeurde in het linkse Berlijn en Hamburg, maar ook in het meer conservatieve München en in de bankiersstad Frankfurt. Ook in de kleinere steden deden de Grünen het goed. In zowat alle grote en middelgrote steden in Noordrijn-Westfalen, de grootste deelstaat met steden als Keulen, Dortmund en Bonn, liet de partij alle anderen achter zich.

De Duitse Grünen hebben een sterke campagne gereden. Die van Groen was allerbelabberst. Geert Van Istendael Duitslandkenner

De Duitse steden zijn voor de Grünen, het platteland voor de CDU-CSU. Althans, dat is het geval in het rijkere West-Duitsland, waar de ecologisten erin slagen om op het platteland de tweede partij te worden. In het armere Oost-Duitsland ziet de realiteit er helemaal anders uit. De CDU kan er nipt de radicaal-rechtse AfD achter zich laten, de Grünen zijn er slechts de vijfde partij. Met een boutade: als je bang bent dat je financieel het einde van de maand niet haalt, ben je niet bezig met het klimaat.

De Grünen profiteren van een heuse volksbeweging die zich de voorbije jaren heeft voorgedaan. ‘Waar hoogopgeleide jongeren vroeger na hun studies naar het platteland terugkeerden, zijn ze de voorbije jaren massaal naar de steden getrokken. En niet enkel naar het hippe Berlijn of het mondaine München, maar ook naar iets kleinere steden zoals Stuttgart’, zegt Geert Van Istendael, voormalig journalist en Duitslandkenner. Die groep wil de auto weren uit de stad omdat ze schone lucht wil en maakt zich zorgen over het klimaat. Het vertaalt zich in een groene stem.

Eenzelfde tweespalt is te zien in het stemgedrag per leeftijdscategorie. Bij de groep die jonger is dan 60 jaar, zijn de Grünen de grootste partij. Bij de groep die ouder is, en die is in het vergrijsde Duitsland vrij omvangrijk, is dat de CDU-CSU. Net zoals in Brussel, waar Groens zusterpartij Ecolo wel goed scoorde, lijken de Duitse Grünen zo de partij van de jonge stedelingen wie het financieel voor de wind gaat. Ook in Vlaanderen is er zo een grote groep, maar behalve in Gent hebben de groenen die onvoldoende voor zich kunnen winnen. ‘De meest voor de hand liggende verklaring daarvoor is dat de Grünen een sterke campagne hebben gereden, terwijl die van Groen in Vlaanderen allerbelabberst was’, concludeert Van Istendael.

Uit een onderzoek van marketeer Jan Callebaut in het voorjaar bleek alvast dat Groen de wind mee had. ‘Het Vlaams Belang had toen een potentieel van 18 procent en daar zijn ze ook op uitgekomen. Groen had een potentieel van 21 procent, maar haalt slechts de helft. Dan kun je alleen stellen dat ze het niet goed hebben gedaan’, zegt hij.

De ecologisten lieten zich ertoe verleiden hun programma bijzonder concreet te maken, maar faalden in de precieze uitwerking. Een van de opvallendste maatregelen was het stopzetten van de gunstige fiscale behandeling voor de bedrijfswagens. Kopstuk Kristof Calvo verkocht dat eerst als een afschaffing van de bedrijfswagens, waarbij de bedrijfswagen wordt omgezet in zwaarder belast loon. Toen de groenen daarover werden aangepakt, waren de bochten niet meer te tellen en wist niemand nog wat Groen nu precies wilde.

Tegelijk kwam de partij in de rats met haar voorstel voor een vermogenskadaster. Er werd gesuggereerd dat de partij wijn- en boekencollecties zou willen belasten. Zo ontstond de dodelijke framing van een uiterst linkse belastingpartij. ‘Plots werd de kleine man bang dat Groen hem geld zou kosten en was het game over’, zegt Callebaut. N-VA-voorzitter Bart De Wever moest de bal maar binnenkoppen. ‘Als je nog eens een programma schrijft, laat het dan nalezen door iemand die wat kritische vragen kan stellen. Een beetje minder amateurisme zou helpen’, zo zette hij Groen weg als een partij van groentjes.

Veggiedag

De Grünen kwamen in 2013 in een gelijkaardige storm te staan. Tijdens de campagne voor de nationale verkiezingen kwamen ze met het voorstel voor een veggiedag. School- en bedrijfskantines zouden worden gestimuleerd om een dag per week alleen een vegetarische maaltijd aan te bieden. Al gauw luidde het dat de carnivore Duitsers van de Grünen een dag per week geen vlees meer mogen eten. De partij haalde slechts 8,4 procent van de stemmen. Zowel bij de Grünen toen als bij Groen vandaag klinkt het dat ze werden geviseerd. ‘We kregen de wind van voren van iedereen. Het was één tegen allen’, stelde Almaci. Het klinkt als een bokser die klaagt omdat de tegenstander terugslaat.

Bij de Duitse ecologisten hebben ze hun lesje geleerd: in de huidige campagne werden radicale voorstellen gemeden en veel belastingvoorstellen werden uit het programma geschrapt. ‘De partij is naar het centrum opgeschoven’, zegt Van Istendael. Ook het campagneroer werd omgegooid. ‘Ze hebben campagne gevoerd rond het gevoel dat zij de problemen zouden oplossen’, stelt Callebaut.

Groen gebruikte voortdurend comparatieven. Alles moest gezonder, beter en groener. Zo praat je mensen een schuldgevoel aan. Jan Callebaut marketeer

De marketeer spreekt over een campagne van de bloemetjes en de bijtjes, waarbij samen de natuur redden het doel is. ‘Kom bij ons, het kan alleen maar beter gaan. Zo’n aanpak werkt. Bij ons gebruikte Groen voortdurend comparatieve woorden. Alles moest gezonder, beter of groener. Dat laat uitschijnen dat wat mensen nu doen niet goed genoeg is, waardoor ze een schuldgevoel krijgen en ze van je weglopen. Als je dan nog eens tot op de euro gaat uitrekenen wat een maatregel mensen kost, is het helemaal verloren.’

Een nieuw leidersduo, waarbij vooral Robert Habeck opvalt, deed de rest voor de Duitse Grünen. In een portret noemde het blad Focus Habeck ietwat schertsend ‘superprominent, supersuccesvol, supersympathiek, superknap, het is niet te verdragen hoe supersuper hij is’. Het staat in schril contrast met bijvoorbeeld de drammerigheid die Calvo vaak wordt verweten. ‘Groen had het gevoel dat het één tegen allen is, maar met de juiste leiders word je daar juist sterker van. Kijk naar hoe Bart De Wever vanuit die positie de N-VA groot heeft gemaakt. Je kunt alleen vaststellen dat Groen zo’n leiderschap mist en uiteindelijk maakt dat het verschil tussen winnen en verliezen’, zegt Callebaut.

Toch hoeft Groen volgens Callebaut niet te wanhopen, want het potentieel van de partij blijft overeind. Van der Straeten roept op om de juiste conclusies te trekken en te leren van bijvoorbeeld de Duitsers zonder hen blind te gaan kopiëren. ‘Zomaar naar het centrum opschuiven heeft geen zin, want we mogen geen CD&V-bis worden. We moeten blijven zeggen dat moeilijke maatregelen nodig zijn, want de uitdagingen waarvoor we staan zijn gigantisch. We moeten de mensen overtuigen door hun harten te winnen.’