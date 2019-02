Duitse sociaaldemocraten zoeken weer voeling met arbeidersklasse

De SPD houdt een pleidooi voor hogere werkloosheidsvergoedingen, kinderbijslag en pensioenen in de aanloop naar vier regionale verkiezingen.

Hoe slagen we erin opnieuw het vertrouwen te winnen van de kiezers die ons bij de parlementsverkiezingen van 2017 trakteerden op het slechtste resultaat sinds 1949? Over die vraag boog de SPD, de kleinste partner in de regering van kanselier Angela Merkel zich de afgelopen tijd.