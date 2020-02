EU-toetreding Balkan begint en stopt bij rechtsstaat

De Europese Commissie pleit voor een strikter toezicht op de onderhandelingen over de toetreding van de Balkan. Zonder een solide rechtsstaat komt geen land de Europese Unie in.

Twintig jaar geleden kregen de Balkanlanden op een top in Zagreb uitzicht op het Europees lidmaatschap. Kroatië verzilverde als enige dat toegangsticket. De toetreding van andere zit sinds oktober in een serieuze impasse. De Franse president Emmanuel Macron stelde zijn veto tegen toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië. Nederland en Denemarken pleitten voor een ontkoppeling. Ze hadden reserves tegen de start van de gesprekken met Albanië.

Het Europees njet leidde tot een regeringscrisis in Noord-Macedonië, dat instemde met een naamsverandering om lid van de EU te worden. Maar ook tot een groeiend wantrouwen tegenover Europa in de eigen achtertuin, waar Rusland, China en Turkije steeds meer de dienst uitmaken.

Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen hoopt het tij in de Balkan te keren met een nieuwe onderhandelingsmethode, een nieuwe poging Noord-Macedonië en Albanië aan de onderhandelingstafel te krijgen en een economisch hulpplan voor de hele regio. Ze ziet de start van de onderhandelingen als een topprioriteit. In mei is in Zagreb een nieuwe top met de Balkanlanden gepland.