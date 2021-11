EVP-fractie schuift Roberta Metsola naar voren als Parlementsvoorzitster

De grootste fractie in het Europees Parlement, de centrumrechtse EVP, draagt de Maltese Roberta Metsola voor als nieuwe voorzitster van het Europees Parlement. De socialisten sturen aan op een clash over de machtswissel.

De meeste topposities in de EVP worden ingepalmd door de grote landen. Metsola, een van de vice-voorzitters is van het Europees halfrond, is een zeldzame uitzondering op die regel. Duitsland nam altijd al een centrale rol op in de Europese Volkspartij (EVP), maar fractievoorzitter Manfred Weber aast al op een andere toppost: hij wil de Pool Donald Tusk opvolgen als voorzitter van de Europese Volkspartij EVP.