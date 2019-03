EVP verwijst Orban naar de wachtkamer

De Europese Volkspartij (EVP) schorst de Hongaarse Fidesz-partij van Viktor Orban met een grote meerderheid van stemmen. Enkel een rapport van wijzen onder leiding van Herman Van Rompuy kan de Hongaar terug in de gratie halen.

Kris Van Haver

Met onmiddellijke ingang verliest de Fideszpartij van Viktor Orban het recht om aanwezig te zijn op partijbijeenkomsten van de centrumrechtse EVP. Fidesz verliest ook zijn stemrecht in de EVP en mag geen kandidaten aandragen voor postjes binnen de partij. Dat verdict maakte EVP-voorzitter Joseph Daul bekend na een bewogen algemene vergadering in Brussel.

Orban zal donderdag de grote afwezige zijn op de EVP-bijeenkomst vlak voor de Europese top.

Wat dat betekent, wordt donderdag al meteen duidelijk. De EVP-leiders blazen verzamelen donderdagmiddag voor de start van de Europese top in Brussel. Viktor Orban was zou daar normaal gesproken ook zeker zijn opwachting maken, maar de Hongaarse premier zal nu een andere middagactiviteit in Brussel moeten zoeken.

De schorsing is wel een minder zware sanctie dan een uitsluiting uit de EVP. Dertien partijen, waaronder CD&V, hadden nochtans om de verbanning van Fidesz uit de EVP gevraagd. De postercampagne vol laster tegen EU-Commissievoorzitter en partijgenoot Jean-Claude Juncker was de spreekwoordelijke druppel die de emmer bij een aantal zusterpartijen deed overlopen.

Voor de start van de algemene vergadering van de EVP in Brussel had Orban gedreigd om zelf uit de EVP te stappen, als het tot een schorsing kwam. Uiteindelijk bond de Hongaarse premier in en legde hij zich neer bij het verdict. De meerderheid was overweldigend: 190 tegen drie.

Onder toezicht van Herman Van Rompuy

De schorsing kan ongedaan gemaakt worden als een raad van wijzen oordeelt dat het beleid van Fidesz opnieuw aan de normen en waarden van de EVP beantwoordt. Fidesz zou dan opnieuw volwaardig lid van de EVP kunnen worden.

Die raad van wijzen zal geleid worden door de voormalige voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy. Andere leden van de toezichtsraad zijn de Duitse voormalige Duitse voorzitter van het Europees Parlement, Hans-Gert Poettering, en Wolfgang Schüssel, oud-kanselier van Oostenrijk.

Schüssel kent de procedure. Hij werd zelf in 2000 onderworpen aan een gelijkaardige schorsing nadat zijn partij een coalitieregering sloot met de extreemrechtse FPÖ van Jörg Haider. Toen het stof was gaan liggen kon Schussel duidelijk maken dat zijn regering wel degelijk een Europese koers koos en mocht de ÖVP opnieuw volwaardig aan tafel.